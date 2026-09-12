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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703412
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Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый
Мощность: 1500 Вт
Давление помпы: 19 Бар
Тип используемого кофе: зерновой, молотый
Объем резервуара для воды: 1.2 л
Приготовление кофе:
Настройка крепости напитка: есть
Настройка размера порций: есть
Объем напитка: 30-340 мл
Одновременное приготовление двух порций: есть
Регулировка температуры напитка: есть
Подача пара и горячей воды: есть
Кофемолка:
Встроенная кофемолка: есть
Тип кофемолки: жерновая
Материал ножей: нержавеющая сталь
Регулировка степени помола: есть
Количество степеней помола: 5
Емкость контейнера для зерен: 100 г
Конструкция:
Съемный дренажный отсек для капель: да
Съемный отсек для отработанного кофе: да
Съемный блок заваривания: есть
Съемный резервуар для воды: есть
Информационный дисплей: есть
Регулируемый по высоте дозатор кофе: есть
Напитки:
Американо: да
Эспрессо: да
Особенности:
Предварительное заваривание: есть
Автоматическое выключение: есть
Автоочистка от накипи: есть
Автоматическое ополаскивание: есть
Встроенная программа самоочистки: есть
Энергосберегающий режим: есть
Мощность: 1500 Вт
Давление помпы: 19 Бар
Тип используемого кофе: зерновой, молотый
Объем резервуара для воды: 1.2 л
Приготовление кофе:
Настройка крепости напитка: есть
Настройка размера порций: есть
Объем напитка: 30-340 мл
Одновременное приготовление двух порций: есть
Регулировка температуры напитка: есть
Подача пара и горячей воды: есть
Кофемолка:
Встроенная кофемолка: есть
Тип кофемолки: жерновая
Материал ножей: нержавеющая сталь
Регулировка степени помола: есть
Количество степеней помола: 5
Емкость контейнера для зерен: 100 г
Конструкция:
Съемный дренажный отсек для капель: да
Съемный отсек для отработанного кофе: да
Съемный блок заваривания: есть
Съемный резервуар для воды: есть
Информационный дисплей: есть
Регулируемый по высоте дозатор кофе: есть
Напитки:
Американо: да
Эспрессо: да
Особенности:
Предварительное заваривание: есть
Автоматическое выключение: есть
Автоочистка от накипи: есть
Автоматическое ополаскивание: есть
Встроенная программа самоочистки: есть
Энергосберегающий режим: есть
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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