Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный
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Характеристики
Описание товара Кофемашина BQ ACM1148A Черный-серебряный
Автоматическая кофемашина BQ ACM1148A - это ваш личный бариста, готовый в любой момент приготовить ароматный эспрессо, американо или капучино. Система нагрева мощностью 1350 Вт включает в себя 2 бойлера, что позволяет моментально переключаться между приготовлением кофе и взбиванием молочной пены. Итальянская помпа Улька (ULKA) с давление 20 бар гарантирует идеальную экстракцию вкуса из зерен. Встроенная металлическая коническая жерновая кофемолка с 5 степенями регулировки помола позволяет использовать только свежемолотый кофе, раскрывая его неповторимый аромат. Емкость кофемолки составляет 180 г. LED дисплей делает управление кофеваркой максимально комфортным и интуитивным. Регулировка крепости напитка и порции воды даёт возможность идеально настроить вкус по вашему желанию. Автоматический капучинатор с лёгкостью взбивает молоко для нежного капучино, а подсветка зоны приготовления делает приготовление кофе еще удобнее. Съемный резервуар для воды объемом 1.5 литра с индикатором уровня избавят вас от необходимости частого доливания. Регулировка высоты дозатора позволяет использовать чашки различного размера. Дозатор снабжен 5 каналами для отдельной подачи кофе, воды и молока, что обеспечивает идеальное качество приготовленных напитков. Функция автоотключения повышает безопасность и долговечность использования. Уход за кофемашиной облегчается благодаря съемному контейнеру для отходов, съемной варочной группе и съемному лотку для сбора капель. Кроме того, она снабжена индикаторами включения и очистки от накипи. Кофемашина BQ ACM1148A станет стильным и функциональным дополнением вашей кухни, превращающим каждый день в праздник благодаря вкуснейшему эспрессо, лунго, американо, капучино и латте.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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