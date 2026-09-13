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Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной

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Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 1
Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 2
Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 3
Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 4
Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 5
Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 6
Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 7
Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
красный, серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Выбор объема порции
нет
  • Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 1
  • Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 2
  • Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 3
  • Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 4
  • Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 5
  • Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 6
  • Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 7
  • Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719605
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
красный, серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Выбор объема порции
нет
Давление
15
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х28
Вес, кг.
4

Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной

Рожковая кофеварка BQ – идеальное сочетание современного дизайна и функциональности, которое украсит любую кухню и подарит неповторимый вкус ароматного кофе. Эта модель предназначена для использования молотого кофе, обеспечивая оптимальное давление в 15 бар для приготовления насыщенного и крепкого напитка. С мощностью в 850 Вт кофеварка BQ быстро подогреет воду до необходимой температуры, а благодаря вместительному резервуару объемом 1,5 литра, вы сможете сварить несколько чашек кофе без необходимости частого долива воды. Особенностью данной кофеварки является наличие капучинатора, который позволит вам приготовить вкусные молочные напитки с пышной пенкой, как в лучших кофейнях. Функция подогрева чашек обеспечит идеальную температуру вашего кофе от первой до последней капли. Управление кофеваркой осуществляется механически, что гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Элегантный дизайн, выполненный в красном и серебристом цветах, добавит стиль и изысканность вашему интерьеру. Несмотря на отсутствие возможности выбора объема порции и регулировки степени помола, кофеварка BQ представляет собой надежное и эффективное решение для всех любителей качественного эспрессо и капучино. С весом всего 7 кг, она легко впишется в любое пространство, не загромождая его.

Отзывы о товаре Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
красный, серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Выбор объема порции
нет
Давление
15
Развернуть
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка BQ – идеальное сочетание современного дизайна и функциональности, которое украсит любую кухню и подарит неповторимый вкус ароматного кофе. Эта модель предназначена для использования молотого кофе, обеспечивая оптимальное давление в 15 бар для приготовления насыщенного и крепкого напитка. С мощностью в 850 Вт кофеварка BQ быстро подогреет воду до необходимой температуры, а благодаря вместительному резервуару объемом 1,5 литра, вы сможете сварить несколько чашек кофе без необходимости частого долива воды. Особенностью данной кофеварки является наличие капучинатора, который позволит вам приготовить вкусные молочные напитки с пышной пенкой, как в лучших кофейнях. Функция подогрева чашек обеспечит идеальную температуру вашего кофе от первой до последней капли. Управление кофеваркой осуществляется механически, что гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Элегантный дизайн, выполненный в красном и серебристом цветах, добавит стиль и изысканность вашему интерьеру. Несмотря на отсутствие возможности выбора объема порции и регулировки степени помола, кофеварка BQ представляет собой надежное и эффективное решение для всех любителей качественного эспрессо и капучино. С весом всего 7 кг, она легко впишется в любое пространство, не загромождая его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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