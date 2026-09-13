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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный

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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 1
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 2
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 3
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 4
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 5
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 6
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 7
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 8
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 9
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.9
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 1
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 2
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 3
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 4
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 5
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 6
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 7
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 8
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 9
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704115
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.9
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
предварительное заваривание
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х19
Вес, кг.
4.43

Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный

Рожковая кофеварка Hyundai — это современное сочетание стиля и функциональности, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных ценителей кофе. Выполненная в элегантных серебристом и черном оттенках, она легко впишется в любой интерьер кухни. С мощностью в 1350 Вт и давлением 20 бар, кофеварка обеспечивает быстрое и эффективное приготовление эспрессо, раскрывая полный аромат и насыщенность вкуса вашего молотого кофе. Подогрев чашек гарантирует, что ваш напиток будет долго оставаться теплым, а функция индикатора нагрева и уровня воды предоставляет удобство и контроль в эксплуатации. Кофеварка оснащена вместительным резервуаром для воды объемом 0,9 литра, что позволяет приготовить несколько порций кофе без необходимости постоянного долива жидкости. Настроенное электронное управление обеспечивает интуитивно понятное использование, а капучинатор позволяет готовить восхитительные молочные напитки с нежной пенкой. Для удобства предусмотрен пресс для утрамбовки молотого кофе, который помогает создать идеальную плотность для наилучшего заваривания. С весом 4,43 кг, кофеварка Hyundai является устойчивой и надежной в использовании, предлагая своему владельцу насладиться непревзойденным качеством и разнообразием кофейных удовольствий.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.9
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
предварительное заваривание
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
Давление
20
Развернуть
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка Hyundai — это современное сочетание стиля и функциональности, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных ценителей кофе. Выполненная в элегантных серебристом и черном оттенках, она легко впишется в любой интерьер кухни. С мощностью в 1350 Вт и давлением 20 бар, кофеварка обеспечивает быстрое и эффективное приготовление эспрессо, раскрывая полный аромат и насыщенность вкуса вашего молотого кофе. Подогрев чашек гарантирует, что ваш напиток будет долго оставаться теплым, а функция индикатора нагрева и уровня воды предоставляет удобство и контроль в эксплуатации. Кофеварка оснащена вместительным резервуаром для воды объемом 0,9 литра, что позволяет приготовить несколько порций кофе без необходимости постоянного долива жидкости. Настроенное электронное управление обеспечивает интуитивно понятное использование, а капучинатор позволяет готовить восхитительные молочные напитки с нежной пенкой. Для удобства предусмотрен пресс для утрамбовки молотого кофе, который помогает создать идеальную плотность для наилучшего заваривания. С весом 4,43 кг, кофеварка Hyundai является устойчивой и надежной в использовании, предлагая своему владельцу насладиться непревзойденным качеством и разнообразием кофейных удовольствий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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