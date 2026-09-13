Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4305 1350Вт серебристый/черный
Рожковая кофеварка Hyundai — это современное сочетание стиля и функциональности, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных ценителей кофе. Выполненная в элегантных серебристом и черном оттенках, она легко впишется в любой интерьер кухни. С мощностью в 1350 Вт и давлением 20 бар, кофеварка обеспечивает быстрое и эффективное приготовление эспрессо, раскрывая полный аромат и насыщенность вкуса вашего молотого кофе. Подогрев чашек гарантирует, что ваш напиток будет долго оставаться теплым, а функция индикатора нагрева и уровня воды предоставляет удобство и контроль в эксплуатации. Кофеварка оснащена вместительным резервуаром для воды объемом 0,9 литра, что позволяет приготовить несколько порций кофе без необходимости постоянного долива жидкости. Настроенное электронное управление обеспечивает интуитивно понятное использование, а капучинатор позволяет готовить восхитительные молочные напитки с нежной пенкой. Для удобства предусмотрен пресс для утрамбовки молотого кофе, который помогает создать идеальную плотность для наилучшего заваривания. С весом 4,43 кг, кофеварка Hyundai является устойчивой и надежной в использовании, предлагая своему владельцу насладиться непревзойденным качеством и разнообразием кофейных удовольствий.
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