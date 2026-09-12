Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
термомтер, мерная ложка в комплекте
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
36х33х27
Вес, кг.
4.7
Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный
Рожковая кофеварка Hyundai HEM-4204 со встроенным ручным капучинатором позволит приготовить одну или сразу несколько порций эспрессо, капучино, флэт-уайт или латте из молотых зерен кофе. В данной модели удачно сочетаются стильный дизайн, интуитивно понятное управление и широкий функционал.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
термомтер, мерная ложка в комплекте
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Рожковая кофеварка Hyundai HEM-4204 со встроенным ручным капучинатором позволит приготовить одну или сразу несколько порций эспрессо, капучино, флэт-уайт или латте из молотых зерен кофе. В данной модели удачно сочетаются стильный дизайн, интуитивно понятное управление и широкий функционал.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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