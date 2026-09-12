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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный

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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 1
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 2
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 3
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 4
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 5
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 6
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 7
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 8
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 9
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 10
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 11
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 12
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 13
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 14
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 15
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 16
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 17
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 18
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 1
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 2
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 3
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 4
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 5
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 6
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 7
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 8
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 9
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 10
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 11
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 12
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 13
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 14
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 15
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 16
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 17
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 18
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703428
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
термомтер, мерная ложка в комплекте
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
36х33х27
Вес, кг.
4.7

Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный

Рожковая кофеварка Hyundai HEM-4204 со встроенным ручным капучинатором позволит приготовить одну или сразу несколько порций эспрессо, капучино, флэт-уайт или латте из молотых зерен кофе. В данной модели удачно сочетаются стильный дизайн, интуитивно понятное управление и широкий функционал.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Hyundai HEM-4204 1000Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
термомтер, мерная ложка в комплекте
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Описание
Рожковая кофеварка Hyundai HEM-4204 со встроенным ручным капучинатором позволит приготовить одну или сразу несколько порций эспрессо, капучино, флэт-уайт или латте из молотых зерен кофе. В данной модели удачно сочетаются стильный дизайн, интуитивно понятное управление и широкий функционал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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