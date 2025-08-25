Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
зерновой
Объём резервуара для воды
0.9
Цвет
серебристый
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706458
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автоотключение, защита от перегрева, защита от перегрузки
Цвет
серебристый
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
36х35х23
Вес, кг.
5
Описание товара Полуавтоматическая эспрессо-машина Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine (BHR9798EU)
Откройте для себя полуавтоматическую эспрессо-машину Xiaomi — стильное и компактное решение для ценителей настоящего кофе. Мощная помпа с давлением 20 бар обеспечивает насыщенный вкус и густую кремовую пенку, а сенсорная панель управления делает приготовление напитков максимально простым: одним касанием выберите эспрессо, двойной эспрессо или подачу пара для взбивания молока. Встроенный ручной капучинатор с насадкой панарелло позволяет создавать бархатистую молочную пену для капучино и латте прямо у себя дома. Вместительный съемный резервуар на 0,9 литра избавляет от частых доливов воды, а минималистичный дизайн органично впишется в любой интерьер. Xiaomi Semi-Automatic Espresso Machine — ваш ежедневный ритуал идеального кофе и профессиональный результат в каждой чашке
автоотключение, защита от перегрева, защита от перегрузки
Цвет
серебристый
Подогрев чашек
да
Описание
Откройте для себя полуавтоматическую эспрессо-машину Xiaomi — стильное и компактное решение для ценителей настоящего кофе. Мощная помпа с давлением 20 бар обеспечивает насыщенный вкус и густую кремовую пенку, а сенсорная панель управления делает приготовление напитков максимально простым: одним касанием выберите эспрессо, двойной эспрессо или подачу пара для взбивания молока. Встроенный ручной капучинатор с насадкой панарелло позволяет создавать бархатистую молочную пену для капучино и латте прямо у себя дома. Вместительный съемный резервуар на 0,9 литра избавляет от частых доливов воды, а минималистичный дизайн органично впишется в любой интерьер. Xiaomi Semi-Automatic Espresso Machine — ваш ежедневный ритуал идеального кофе и профессиональный результат в каждой чашке
Комментарий:
Приехала почти вовремя, кофе готовит хороший. Капучинатором пока не пользовался.
Источник: Яндекс Маркет
Наталия С.
Достоинства:
Комментарий:
пришла нерабочее, давления не хватило для варки кофе, капучинатор работает нестабильно, подача пара не равномерно, а прысками, пена не получается
Полуавтоматическая эспрессо-машина Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine (BHR9798EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полуавтоматическая эспрессо-машина Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine (BHR9798EU)
Достоинства:
Комментарий:
Приехала почти вовремя, кофе готовит хороший. Капучинатором пока не пользовался.
Достоинства:
Комментарий:
пришла нерабочее, давления не хватило для варки кофе, капучинатор работает нестабильно, подача пара не равномерно, а прысками, пена не получается