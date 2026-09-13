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Кофеварка рожковая Vitek VT-1524 Graphite 750Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Vitek VT-1524 Graphite 750Вт

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Кофеварка рожковая Vitek Graphite VT-1524 750Вт серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
5 030 руб.  9 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703778
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварки рожковые
Размеры в упаковке, см
33х30х25
Вес, кг.
2.8

Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1524 Graphite 750Вт

Считаете себя настоящим кофеманомx Тогда кофеварка VITEK VT-1524 с максимальной мощностью 750 Вт и давлением помпы 5 бар создана специально для вас: буквально за несколько минут устройство приготовит 4– 5 чашек вкусного ароматного напитка. Прибор превосходно впишется в интерьер кухни любого дизайна, благодаря стильному корпусу из высококачественного пластика черного цвета, дополненного стальными элементами. Кофеварка оснащена капучинатором, который поможет вам взбить молочную пенку для капучино, латте или горячего шоколада. Модель оснащена платформой для подогрева чашек: воспользуйтесь ей перед приготовлением и получите более насыщенный и ароматный напиток!

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Vitek VT-1524 Graphite 750Вт




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварки рожковые
Описание
Считаете себя настоящим кофеманомx Тогда кофеварка VITEK VT-1524 с максимальной мощностью 750 Вт и давлением помпы 5 бар создана специально для вас: буквально за несколько минут устройство приготовит 4– 5 чашек вкусного ароматного напитка. Прибор превосходно впишется в интерьер кухни любого дизайна, благодаря стильному корпусу из высококачественного пластика черного цвета, дополненного стальными элементами. Кофеварка оснащена капучинатором, который поможет вам взбить молочную пенку для капучино, латте или горячего шоколада. Модель оснащена платформой для подогрева чашек: воспользуйтесь ей перед приготовлением и получите более насыщенный и ароматный напиток!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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