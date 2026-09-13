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Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
5 030 руб.
9 270
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703778
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Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1524 Graphite 750Вт
Считаете себя настоящим кофеманомx Тогда кофеварка VITEK VT-1524 с максимальной мощностью 750 Вт и давлением помпы 5 бар создана специально для вас: буквально за несколько минут устройство приготовит 4– 5 чашек вкусного ароматного напитка. Прибор превосходно впишется в интерьер кухни любого дизайна, благодаря стильному корпусу из высококачественного пластика черного цвета, дополненного стальными элементами. Кофеварка оснащена капучинатором, который поможет вам взбить молочную пенку для капучино, латте или горячего шоколада. Модель оснащена платформой для подогрева чашек: воспользуйтесь ей перед приготовлением и получите более насыщенный и ароматный напиток!
Считаете себя настоящим кофеманомx Тогда кофеварка VITEK VT-1524 с максимальной мощностью 750 Вт и давлением помпы 5 бар создана специально для вас: буквально за несколько минут устройство приготовит 4– 5 чашек вкусного ароматного напитка. Прибор превосходно впишется в интерьер кухни любого дизайна, благодаря стильному корпусу из высококачественного пластика черного цвета, дополненного стальными элементами. Кофеварка оснащена капучинатором, который поможет вам взбить молочную пенку для капучино, латте или горячего шоколада. Модель оснащена платформой для подогрева чашек: воспользуйтесь ей перед приготовлением и получите более насыщенный и ароматный напиток!
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