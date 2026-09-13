Кофеварка рожковая Vitek Midnight VT-8471 850Вт серый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный, серый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703989
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
подсветка дисплея
Цвет
черный, серый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
4.02
Описание товара Кофеварка рожковая Vitek Midnight VT-8471 850Вт серый/черный
Кофеварка VITEK Midnight VT-8471 станет незаменимым помощником для любителей ароматного кофе. Мощный прибор с давлением 15 бар позволит приготовить идеальный эспрессо, а вместительный резервуар на 1.5 литра обеспечит достаточное количество напитка для всей семьи. Компактный дизайн и стильный черный цвет кофеварки VITEK Midnight VT-8471 гармонично впишутся в интерьер любой кухни. Простота управления и удобная очистка сделают процесс приготовления кофе приятным и легким. Наслаждайтесь бодрящим вкусом любимого напитка каждый день с кофеваркой VITEK Midnight VT-8471.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
подсветка дисплея
Цвет
черный, серый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Давление
15
Развернуть
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Страна производитель
Китай
Кофеварка VITEK Midnight VT-8471 станет незаменимым помощником для любителей ароматного кофе. Мощный прибор с давлением 15 бар позволит приготовить идеальный эспрессо, а вместительный резервуар на 1.5 литра обеспечит достаточное количество напитка для всей семьи. Компактный дизайн и стильный черный цвет кофеварки VITEK Midnight VT-8471 гармонично впишутся в интерьер любой кухни. Простота управления и удобная очистка сделают процесс приготовления кофе приятным и легким. Наслаждайтесь бодрящим вкусом любимого напитка каждый день с кофеваркой VITEK Midnight VT-8471.
Кофеварка рожковая Vitek Midnight VT-8471 850Вт серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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