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Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый

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Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 1
Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 2
Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 3
Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 4
Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 5
Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
  • Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 1
  • Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 2
  • Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 3
  • Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 4
  • Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 5
  • Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704210
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Материал корпуса
металл
Особенности
Съемный поддон для капель
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
20
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х27
Вес, кг.
9.5

Описание товара Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый

Рожковая кофеварка Rondell — это идеальное сочетание стильного дизайна, функциональности и высокой производительности, которая удовлетворит даже самых взыскательных любителей кофе. Эта изящная серебристая кофеварка оснащена мощностью 850 Вт и создает давление 20 бар, что обеспечивает насыщенный вкус и аромат вашего любимого молотого кофе. С объемом резервуара для воды 1,6 литра, вы сможете приготовить несколько порций без необходимости частого долива воды, а индикатор уровня воды поможет следить за ее количеством. Для создания идеального кофе на любой вкус, Rondell предлагает возможность выбора объема порции. Кофеварка также оснащена функцией подогрева чашек, что гарантирует, что ваш кофе всегда будет подаваться в оптимальной температуре. Капучинатор, встроенный в кофеварку, позволит вам легко приготовить капучино и латте с роскошной пенкой. Удобное электронное управление делает процесс приготовления кофе простым и приятным. Безопасность и комфорт использования обеспечиваются продуманными деталями, такими как длина сетевого кабеля в 1 метр, что предоставляет достаточно свободы для размещения устройства на кухонной столешнице. Вес кофеварки составляет 4 кг, что делает ее устойчивой и надежной в эксплуатации. Кофеварка Rondell станет неотъемлемой частью вашего утра, предоставляя возможность наслаждаться не только вкусным, но и профессионально приготовленным кофе прямо у вас дома.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Материал корпуса
металл
Особенности
Съемный поддон для капель
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Развернуть
Давление
20
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка Rondell — это идеальное сочетание стильного дизайна, функциональности и высокой производительности, которая удовлетворит даже самых взыскательных любителей кофе. Эта изящная серебристая кофеварка оснащена мощностью 850 Вт и создает давление 20 бар, что обеспечивает насыщенный вкус и аромат вашего любимого молотого кофе. С объемом резервуара для воды 1,6 литра, вы сможете приготовить несколько порций без необходимости частого долива воды, а индикатор уровня воды поможет следить за ее количеством. Для создания идеального кофе на любой вкус, Rondell предлагает возможность выбора объема порции. Кофеварка также оснащена функцией подогрева чашек, что гарантирует, что ваш кофе всегда будет подаваться в оптимальной температуре. Капучинатор, встроенный в кофеварку, позволит вам легко приготовить капучино и латте с роскошной пенкой. Удобное электронное управление делает процесс приготовления кофе простым и приятным. Безопасность и комфорт использования обеспечиваются продуманными деталями, такими как длина сетевого кабеля в 1 метр, что предоставляет достаточно свободы для размещения устройства на кухонной столешнице. Вес кофеварки составляет 4 кг, что делает ее устойчивой и надежной в эксплуатации. Кофеварка Rondell станет неотъемлемой частью вашего утра, предоставляя возможность наслаждаться не только вкусным, но и профессионально приготовленным кофе прямо у вас дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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