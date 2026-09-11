Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный, серебристый
Управление
механическое
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534362
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520 — простое в управлении устройство, которое позволяет приготовить ароматный напиток самостоятельно. Модель оснащена капучинатором, который качественно взбивает молоко для капучино, латте, горячего шоколада. Модель мощностью 850 Вт характеризуется долговечностью и оптимальной скоростью работы. Кофеварка рожковая Vitek VT-1520 подает пар под давлением 15 бар, что позволяет максимально раскрыть вкус и аромат молотых зерен. Рожок изготовлен из высококачественного металла, устойчивого к деформации и образованию коррозии. Пользователь может одновременно приготовить до двух чашек. Предусмотрена опция предварительного подогрева посуды. Для визуального контроля есть индикаторы включения и действия пара.
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520 — простое в управлении устройство, которое позволяет приготовить ароматный напиток самостоятельно. Модель оснащена капучинатором, который качественно взбивает молоко для капучино, латте, горячего шоколада. Модель мощностью 850 Вт характеризуется долговечностью и оптимальной скоростью работы. Кофеварка рожковая Vitek VT-1520 подает пар под давлением 15 бар, что позволяет максимально раскрыть вкус и аромат молотых зерен. Рожок изготовлен из высококачественного металла, устойчивого к деформации и образованию коррозии. Пользователь может одновременно приготовить до двух чашек. Предусмотрена опция предварительного подогрева посуды. Для визуального контроля есть индикаторы включения и действия пара.
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар