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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1000
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
белый, серебристый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
нет
Индикатор уровня воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703917
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Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-3203 1000Вт белый/серебристый
Рожковая кофеварка Hyundai HEM-3203 с электронным управлением позволит легко и быстро сварить крепкий эспрессо и при желании превратить его в капучино или флэт-уайт при помощи встроенного ручного капучинатора.
Сенсорная панель с пятью цветными кнопками-индикаторами для выбора режимов делает управление кофеваркой максимально простым и удобным.
Создаваемое помпой давление до 20 бар гарантирует получение крепкого и насыщенного напитка.
Подогреваемая верхняя панель для нагрева чашки, чтоб не допустить быстрого остывания кофе после налива.
Съемный резервуар объемом 1,5 л вмещает достаточное количество воды для последовательного приготовления нескольких порций кофе.
Регулируемый объем порции. В модели предусмотрена специальная программа где вы самостоятельно контролируете количество приготовляемого напитка.
Ручной капучинатор используется для приготовления молочной пены.
Съемный поддон для капель упрощает уход за кофеваркой.
Два фильтра-сита и мерная ложка-темпер в комплекте избавляют от необходимости приобретения дополнительных аксессуаров и упрощают процесс приготовления.
Рожковая кофеварка с ручным капучинатором Hyundai HEM-3203 раскрывает широкие возможности для приготовления напитков из молотых кофейных зерен. Функция подачи пара и горячей воды позволяет подогреть молоко и взбить его в пену, а также предварительно подогреть чашку.
Рожковая кофеварка Hyundai HEM-3203 с электронным управлением позволит легко и быстро сварить крепкий эспрессо и при желании превратить его в капучино или флэт-уайт при помощи встроенного ручного капучинатора.
Сенсорная панель с пятью цветными кнопками-индикаторами для выбора режимов делает управление кофеваркой максимально простым и удобным.
Создаваемое помпой давление до 20 бар гарантирует получение крепкого и насыщенного напитка.
Подогреваемая верхняя панель для нагрева чашки, чтоб не допустить быстрого остывания кофе после налива.
Съемный резервуар объемом 1,5 л вмещает достаточное количество воды для последовательного приготовления нескольких порций кофе.
Регулируемый объем порции. В модели предусмотрена специальная программа где вы самостоятельно контролируете количество приготовляемого напитка.
Ручной капучинатор используется для приготовления молочной пены.
Съемный поддон для капель упрощает уход за кофеваркой.
Два фильтра-сита и мерная ложка-темпер в комплекте избавляют от необходимости приобретения дополнительных аксессуаров и упрощают процесс приготовления.
Рожковая кофеварка с ручным капучинатором Hyundai HEM-3203 раскрывает широкие возможности для приготовления напитков из молотых кофейных зерен. Функция подачи пара и горячей воды позволяет подогреть молоко и взбить его в пену, а также предварительно подогреть чашку.
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-3203 1000Вт белый/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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