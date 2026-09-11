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Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
Мощность
1050 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
ручной
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
серебристый
Управление
кнопки
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554242
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Кофеварка рожковая Vitek VT-1507 придется по нраву даже наиболее рачительным хозяевам, ведь для подогрева воды в ней установлен термоблок, способствующий значительному снижению затрат на энергоснабжение. Представленная тактовыми элементами панель управления обеспечит мгновенный доступ к возможным параметрам. Побаловать себя или гостей кофе с пышной пенкой – с Vitek VT-1507 невозможное станет возможным, ведь в ней предусмотрен ручной капучинатор. Выполненный из металла рожок не воздействует на вкусовые свойства напитка, а, напротив, способствует его раскрытию в процессе приготовления кофе. Избыточная влага поступает в специально предусмотренный поддон, который вынимается из устройства одним движением для последующей очистки.
Кофеварка рожковая Vitek VT-1507 придется по нраву даже наиболее рачительным хозяевам, ведь для подогрева воды в ней установлен термоблок, способствующий значительному снижению затрат на энергоснабжение. Представленная тактовыми элементами панель управления обеспечит мгновенный доступ к возможным параметрам. Побаловать себя или гостей кофе с пышной пенкой – с Vitek VT-1507 невозможное станет возможным, ведь в ней предусмотрен ручной капучинатор. Выполненный из металла рожок не воздействует на вкусовые свойства напитка, а, напротив, способствует его раскрытию в процессе приготовления кофе. Избыточная влага поступает в специально предусмотренный поддон, который вынимается из устройства одним движением для последующей очистки.
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