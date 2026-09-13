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Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный

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Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 1
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 2
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 3
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 4
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 5
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 6
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 7
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 8
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 9
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 10
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 11
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 12
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 13
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 14
Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
20
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 1
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 2
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 3
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 4
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 5
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 6
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 7
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 8
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 9
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 10
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 11
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 12
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 13
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 14
  • Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719541
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Комплектация
Блендер, насадка-блендер, насадка-венчик, мерный стакан, чаша измельчителя с крышкой, кухонный комбайн, терка для шинковки, терка для нарезки, толкатель, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
20
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Функции и особенности
60 ? 410 ? 60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х25
Вес, кг.
2.7

Описание товара Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный

Блендер BQ — это мощное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот погружной блендер, выполненный в элегантных черном и серебристом цветах, сочетает в себе современный дизайн и высокую производительность. С мощностью 1800 Вт он способен быстро и эффективно справляться с широким спектром задач, от измельчения до смешивания. Блендер BQ оснащен 20 режимами скорости, которые позволяют точно контролировать процесс приготовления и добиваться идеальной текстуры блюд. С максимальной скоростью вращения 16000 об/мин этот блендер обеспечит быстрое и качественное выполнение ваших кулинарных задач. Устройство весит 2,24 кг, что делает его удобным и простым в использовании. Объем измельчителя составляет 0,6 литра, обеспечивая достаточно места для приготовления соусов, пюре и коктейлей. Блендер BQ — это надежный и функциональный прибор, который сделает процесс приготовления пищи проще и приятнее.

Отзывы о товаре Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Комплектация
Блендер, насадка-блендер, насадка-венчик, мерный стакан, чаша измельчителя с крышкой, кухонный комбайн, терка для шинковки, терка для нарезки, толкатель, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
20
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Функции и особенности
60 ? 410 ? 60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер BQ — это мощное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот погружной блендер, выполненный в элегантных черном и серебристом цветах, сочетает в себе современный дизайн и высокую производительность. С мощностью 1800 Вт он способен быстро и эффективно справляться с широким спектром задач, от измельчения до смешивания. Блендер BQ оснащен 20 режимами скорости, которые позволяют точно контролировать процесс приготовления и добиваться идеальной текстуры блюд. С максимальной скоростью вращения 16000 об/мин этот блендер обеспечит быстрое и качественное выполнение ваших кулинарных задач. Устройство весит 2,24 кг, что делает его удобным и простым в использовании. Объем измельчителя составляет 0,6 литра, обеспечивая достаточно места для приготовления соусов, пюре и коктейлей. Блендер BQ — это надежный и функциональный прибор, который сделает процесс приготовления пищи проще и приятнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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