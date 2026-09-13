Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BQ HB601S Стальной-Чёрный
Блендер BQ — это мощное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот погружной блендер, выполненный в элегантных черном и серебристом цветах, сочетает в себе современный дизайн и высокую производительность. С мощностью 1800 Вт он способен быстро и эффективно справляться с широким спектром задач, от измельчения до смешивания. Блендер BQ оснащен 20 режимами скорости, которые позволяют точно контролировать процесс приготовления и добиваться идеальной текстуры блюд. С максимальной скоростью вращения 16000 об/мин этот блендер обеспечит быстрое и качественное выполнение ваших кулинарных задач. Устройство весит 2,24 кг, что делает его удобным и простым в использовании. Объем измельчителя составляет 0,6 литра, обеспечивая достаточно места для приготовления соусов, пюре и коктейлей. Блендер BQ — это надежный и функциональный прибор, который сделает процесс приготовления пищи проще и приятнее.
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