Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846
Увлажнитель воздуха DASWERK — незаменимый помощник в создании идеального микроклимата в доме! Он также сочетает в себе функции аромадиффузора и ночника для создания уютной атмосферы, улучшения настроения и самочувствия. Увлажнитель воздуха DASWERK соединяет в себе несколько устройств: увлажнитель, аромадиффузор и ночник. Принцип его работы основан на ультразвуковом воздействии, которое превращает воду в мелкодисперсный туман. Благодаря подсветке создается эффект пламени. Подсветка имеет 7 цветов, которые можно менять, нажав на кнопку на корпусе. При добавлении эфирного масла в воду, можно создать благоприятную и уютную атмосферу в доме. В комплекте уже есть ароматическое масло с запахом лаванды. Увлажнитель воздуха DASWERK прост в использовании и обслуживании. Он работает от USB, поэтому его легко подключить к компьютеру, ноутбуку или пауэрбанку. Объем резервуара для воды 180 мл, что обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов, так как увлажнитель распыляет воду со скоростью 20 мл/ч.
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Теги товара: ультразвуковые, белые
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Теги товара: ультразвуковые, белые
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