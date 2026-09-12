Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700562
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения
Емкость резервуара для воды
2
Расход воды, мл/ч
150 мл/час
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
1.4
Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный
Современный функциональный прибор, позволяющий добиться максимального комфортав доме или офисе. Отвечает всем современным требованиям, имеет стильный дизайн, выполнен из качетвенных материалов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
включения
Емкость резервуара для воды
2
Расход воды, мл/ч
150 мл/час
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
20
Страна производитель
Китай
Современный функциональный прибор, позволяющий добиться максимального комфортав доме или офисе. Отвечает всем современным требованиям, имеет стильный дизайн, выполнен из качетвенных материалов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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