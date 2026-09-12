Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый
Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 FL станет настоящей находкой для детской комнаты и позволит ребенку самостоятельно управлять интенсивностью испарения воды. Он способен эффективно увлажнить воздух и сделать его более комфортным для дыхания на площади в 10 м?. Получив резервуар для воды емкостью 1.3 литра и механическое управление интенсивностью испарения, прибор испаряет в час порядка 100 мл воды и расходует не более 20 Вт электроэнергии. Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 FL располагает ресурсом воды в резервуаре примерно на 12 часов, после израсходования воды он самостоятельно выключится. Прибор испаряет воду по ультразвуковой технологии, именно благодаря этому он работает с минимальными энергозатратами и практически нулевым уровнем шума. Подсветка делает этот увлажнитель воздуха для детской также хорошим светильником-ночником.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 841 руб. 3 200 руб.711 руб. в СплитУвлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ио...
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
-
В наличииЦена 4 790 руб. 7 990 руб.1198 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
-
В наличииЦена 10 750 руб. 24 100 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3915D YO...
-
В наличииЦена 10 750 руб. 23 750 руб.2688 руб. в СплитУвлажнитель-ecoBIOCOMPLEX ультразвуковой Electrolux EHU-3910D YO...
-
В наличииЦена 11 430 руб. 23 750 руб.2858 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2050D Yin&Yang, Wi-Fi
-
В наличииЦена 13 210 руб. 29 690 руб.3303 руб. в СплитОчиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang, Wi-Fi
-
В наличииЦена 19 941 руб.4986 руб. в СплитОхладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL
-
В наличииЦена 20 891 руб. 23 040 руб.5223 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
-
В наличииЦена 24 080 руб.6020 руб. в СплитОчиститель воздуха Airgle AG25
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый