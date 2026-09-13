Увлажнитель воздуха аромадиффузор Daswerk, подсветка и таймер, 300мл, 456847
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха аромадиффузор Daswerk, подсветка и таймер, 300мл, 456847
Увлажнитель воздуха DASWERK — незаменимый помощник в создании идеального микроклимата в доме. Он также сочетает в себе функции аромадиффузора и ночника для создания уютной атмосферы, улучшения настроения и самочувствия. Увлажнитель воздуха DASWERK соединяет в себе несколько устройств: увлажнитель, аромадиффузор и ночник. Принцип его работы основан на ультразвуковом воздействии, которое превращает воду в мелкодисперсный туман. Благодаря подсветке создается эффект пламени. Подсветка имеет 7 цветов, которые можно менять, нажав на кнопку на корпусе. При добавлении эфирного масла в воду, можно создать благоприятную и уютную атмосферу в доме. В комплекте уже есть ароматическое масло с запахом лаванды. Увлажнитель воздуха DASWERK прост в использовании и обслуживании. Он работает сети. Объем резервуара для воды 300 мл, что обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов, так как увлажнитель распыляет воду со скоростью 20 мл/ч.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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