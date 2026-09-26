Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый
Создать и поддерживать комфортный микроклимат поможет ультразвуковой увлажнитель воздуха STARWIND SHC 1536. Увеличенный объём бака 5 л обеспечивает непрерывную работу в режиме увлажнения до 14 часов. Благодаря новому конструктивному решению высота подачи струи увлажненного воздуха может подниматься до 55- 60 см, тем самым обеспечивая равномерное распределение увлажненного воздуха по комнате и защищая от образования излишков влаги вокруг увлажнителя. увлажнить воздух и избежать появление конденсата вокруг прибора. Оптимальный круглогодичный уровень влажности для жилых и рабочих помещений 40-60. Если Вы заметили что-то из перечисленных ниже признаков у себя дома или на работе, рекомендуем как можно быстрее задуматься о приобретении увлажнителя воздуха: Сухость кожи, дискомфорт в носоглотке, резь в глазах Появление храпа или дискомфорта во время сна Ночная жажда Рассыхание мебели и напольных деревянных покрытий Чахнущие при регулярном поливе комнатные растения Помещение с низкой влажностью является благоприятной средой для жизнедеятельности вирусов, ведь именно в осенне-зимний период ежегодно происходят вспышки вирусных заболеваний у детей и взрослых. Во время летней духоты в охлажденном кондиционером помещении воздух также сухой, поэтому использование увлажнителя будет полезно. STARWIND расширил линейку приборов простым и удобным в управлении увлажнителем, в котором предусмотрено много полезных фишек: Верхний залив воды в резервуар Вместительный резервуар 5 литров Скорость увлажнения регулируется поворотом клавиши по часовой стрелке, что позволяет пользоваться прибором людям разного возраста Окно-индикатор уровня воды Встроенная световая индикация информирует о включенном режиме увлажнения или о низком уровне воды. Прибор автоматически выключается, как только объём воды достигнет минимального уровня Прорезиненные ножки защищают поверхность, на которой установлен увлажнитель от царапин и повреждений Рекомендованная площадь помещения для увлажнителя STARWIND SHC 1536 до 25 м2. Создавайте правильный микроклимат дома и на работе круглый год вместе с увлажнителями STARWIND
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Теги товара: ультразвуковые, белые
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Теги товара: ультразвуковые, белые
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