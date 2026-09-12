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Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR

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Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 1
Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 2
Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 3
Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 4
Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 5
Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 6
Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703103
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Характеристики

Бренд
SENCOR
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
25х23х18
Вес, г.
950

Описание товара Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR

Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR предназначен для увлажнения воздуха в помещении площадью до 20 кв.м. с помощью генерации холодного потока воздуха.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR




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Характеристики
Бренд
SENCOR
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Увлажнитель воздуха Sencor SHF 921GR предназначен для увлажнения воздуха в помещении площадью до 20 кв.м. с помощью генерации холодного потока воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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