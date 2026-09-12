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Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный

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Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 1
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 2
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 3
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 4
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 5
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 6
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 7
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 8
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 9
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 10
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 11
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 12
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 13
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 14
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 15
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 16
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 17
Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, красный
Продолжительность работы
26 ч
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  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 14
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 15
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 16
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 17
  • Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700551
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Характеристики

Бренд
SOLOVE
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, красный
Емкость резервуара для воды
0.5
Расход воды, мл/ч
100 мл/ч
Функция ароматизации
да
Потребляемая мощность
10
Продолжительность работы
26 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х14
Вес, кг.
2

Описание товара Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный

Мягкий аромат помогает расслабиться и создать атмосферу уюта. Бренд SOLOVE выпустил большой беспроводной увлажнитель воздуха настольный — диффузор для ароматических масел, дизайн которого был вдохновлен горой Фудзи. Этот увлажнитель воздуха для дома с аромадиффузором сочетает стильный внешний вид с функцией ароматерапии, обеспечивая идеальный микроклимат и наполняя дом приятным ароматом.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Solove H7FC 10Вт (ультразвуковой) белый/красный




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Характеристики
Бренд
SOLOVE
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый, красный
Емкость резервуара для воды
0.5
Расход воды, мл/ч
100 мл/ч
Функция ароматизации
да
Потребляемая мощность
10
Продолжительность работы
26 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Мягкий аромат помогает расслабиться и создать атмосферу уюта. Бренд SOLOVE выпустил большой беспроводной увлажнитель воздуха настольный — диффузор для ароматических масел, дизайн которого был вдохновлен горой Фудзи. Этот увлажнитель воздуха для дома с аромадиффузором сочетает стильный внешний вид с функцией ароматерапии, обеспечивая идеальный микроклимат и наполняя дом приятным ароматом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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