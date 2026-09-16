Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый
Очистители и увлажнители воздуха BQ – это современное устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Этот ультразвуковой увлажнитель воздуха отличается стильным белым дизайном и компактными размерами, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. С весом всего 1,17 кг и емкостью резервуара для воды на 3 литра, данная модель обеспечивает длительное увлажнение воздуха без необходимости частой заправки. Благодаря встроенному гигростату, устройство поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении, что способствует улучшению здоровья и самочувствия домочадцев. Увлажнитель BQ также обладает функцией ароматизации, позволяя вам наполнять комнату приятными ароматами, создавая атмосферу уюта и релаксации. Работая от сети с потребляемой мощностью всего 23 Вт, прибор обеспечивает энергоэффективность и надежную работу в течение длительного времени. С моделью от BQ ваш дом или офис станет местом, где легко дышится и приятно находиться.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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