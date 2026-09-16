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Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый

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Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 1
Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 2
Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 3
Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 4
Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 5
Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 6
Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 7
Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
15 часов
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 190 руб.  3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702860
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый
Индикация
низкого уровня воды
Емкость резервуара для воды
3
Гигростат
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
23
Продолжительность работы
15 часов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х18
Вес, кг.
1.47

Описание товара Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый

Очистители и увлажнители воздуха BQ – это современное устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Этот ультразвуковой увлажнитель воздуха отличается стильным белым дизайном и компактными размерами, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. С весом всего 1,17 кг и емкостью резервуара для воды на 3 литра, данная модель обеспечивает длительное увлажнение воздуха без необходимости частой заправки. Благодаря встроенному гигростату, устройство поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении, что способствует улучшению здоровья и самочувствия домочадцев. Увлажнитель BQ также обладает функцией ароматизации, позволяя вам наполнять комнату приятными ароматами, создавая атмосферу уюта и релаксации. Работая от сети с потребляемой мощностью всего 23 Вт, прибор обеспечивает энергоэффективность и надежную работу в течение длительного времени. С моделью от BQ ваш дом или офис станет местом, где легко дышится и приятно находиться.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый
Индикация
низкого уровня воды
Емкость резервуара для воды
3
Гигростат
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
23
Продолжительность работы
15 часов
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Очистители и увлажнители воздуха BQ – это современное устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Этот ультразвуковой увлажнитель воздуха отличается стильным белым дизайном и компактными размерами, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. С весом всего 1,17 кг и емкостью резервуара для воды на 3 литра, данная модель обеспечивает длительное увлажнение воздуха без необходимости частой заправки. Благодаря встроенному гигростату, устройство поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении, что способствует улучшению здоровья и самочувствия домочадцев. Увлажнитель BQ также обладает функцией ароматизации, позволяя вам наполнять комнату приятными ароматами, создавая атмосферу уюта и релаксации. Работая от сети с потребляемой мощностью всего 23 Вт, прибор обеспечивает энергоэффективность и надежную работу в течение длительного времени. С моделью от BQ ваш дом или офис станет местом, где легко дышится и приятно находиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха BQ HDR2002 белый - стоимость товара 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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