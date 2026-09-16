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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 8
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 9
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 10
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 11
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 12
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 8
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 9
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 10
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 11
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 12
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
30х22х17
Вес, кг.
1.01

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410

Ультразвуковой увлажнитель BALLU UHB-410 – идеальное решение для восстановления комфортного микроклимата с заботой о всей семье. Полноразмерный сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением поможет подобрать необходимую скорость увлажнения для разных помещений. Предусмотрен ночной режим для отключения подсветки дисплея. Особое внимание уделено безопасности – в устройстве предусмотрена функция защиты от детей, которая блокирует панель управления. Прозрачный корпус бака позволит постоянно отлеживать уровень воды, а верхний залив облегчит процесс добавления необходимого количества жидкости. С помощью специальной аромакапсулы можно провести полноценный сеанс ароматерапии с водорастворимыми маслами.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Ультразвуковой увлажнитель BALLU UHB-410 – идеальное решение для восстановления комфортного микроклимата с заботой о всей семье. Полноразмерный сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением поможет подобрать необходимую скорость увлажнения для разных помещений. Предусмотрен ночной режим для отключения подсветки дисплея. Особое внимание уделено безопасности – в устройстве предусмотрена функция защиты от детей, которая блокирует панель управления. Прозрачный корпус бака позволит постоянно отлеживать уровень воды, а верхний залив облегчит процесс добавления необходимого количества жидкости. С помощью специальной аромакапсулы можно провести полноценный сеанс ароматерапии с водорастворимыми маслами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410 - стоимость товара 2380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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