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Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345

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Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 2
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 3
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 4
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 5
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 6
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 7
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 8
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 9
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 10
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 1
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 2
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 3
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 4
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 5
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 6
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 7
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 8
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 9
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 10
  • Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
2 841 руб.  3 200 руб. 

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2 699 руб. 

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В наличии
Код товара: 696576
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
2 841 руб. -11%
3 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
34х23х23
Вес, кг.
2.2

Описание товара Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345

Создание оптимального микроклимата в пространстве очень важно для хорошего самочувствия и поддержания высокой работоспособности. Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 поможет позаботиться о себе за работой, ночью и даже во время занятий спортом, поддерживая нужный уровень влажности, нормализуя сон и поддерживая отличное состояние кожи. На мебели и окружающих предметах не останется белого налёта после использования – в комплект входит специальных фильтр-картридж, избавляющий воду от излишков солей. Воду в увлажнитель можно добавлять непосредственно из-под крана, не снимая крышку с прибора. Надежное механическое управление делает использование прибора комфортным и удобным. Система безопасности автоматически отключит увлажнитель при случайном опрокидывании или недостаточном уровне воды.

Отзывы о товаре Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Создание оптимального микроклимата в пространстве очень важно для хорошего самочувствия и поддержания высокой работоспособности. Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 поможет позаботиться о себе за работой, ночью и даже во время занятий спортом, поддерживая нужный уровень влажности, нормализуя сон и поддерживая отличное состояние кожи. На мебели и окружающих предметах не останется белого налёта после использования – в комплект входит специальных фильтр-картридж, избавляющий воду от излишков солей. Воду в увлажнитель можно добавлять непосредственно из-под крана, не снимая крышку с прибора. Надежное механическое управление делает использование прибора комфортным и удобным. Система безопасности автоматически отключит увлажнитель при случайном опрокидывании или недостаточном уровне воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2841 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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