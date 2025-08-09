Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L
Очиститель и увлажнитель воздуха Deerma — это компактное и современное устройство, созданное для поддержания комфортного уровня влажности в вашем помещении. Благодаря ультразвуковой технологии, этот увлажнитель эффективно преобразует воду в мягкий туман, равномерно распределяясь по комнате и обеспечивая свежесть и комфорт. С весом всего 1,2 кг это настольное устройство легко впишется в интерьер вашего дома или офиса, не занимая много пространства. Возможность регулировки скорости вентилятора и интенсивности испарения позволяет настроить устройство в соответствии с вашими потребностями, обеспечивая оптимальный уровень увлажненности в любое время. Deerma оснащен вместительным 5-литровым резервуаром для воды, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частых дозаправок. Устройство питается от сети, потребляя всего 25 Вт, что делает его экономичным решением для ежедневного использования. Увлажнитель имеет функцию ароматизации, добавляя в воздух ваш любимый аромат и создавая атмосферу уюта и релаксации. Это устройство не только увлажняет воздух, но и позволяет наполнить его приятными запахами, способствуя созданию гармоничной обстановки. Deerma — это надежный и функциональный помощник в заботе о вашем здоровье и комфорте дома или на работе.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый
-
В наличииЦена 2 841 руб. 3 200 руб.711 руб. в СплитУвлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ио...
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
-
В наличииЦена 4 790 руб. 7 990 руб.1198 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные
Достоинства:
Комментарий:
Конечно отсутствие верхнего залива значительный минус этой модели. Сильно усложняет эксплуатацию.
Достоинства:
Комментарий:
не хватает поплавка для показания уровня воды в баке. итак дополню... спустя неделю использования воду потребляет как не в себя даже на самой маленькой скорости. спустя какое то время после включения из любого режима работы переходит в максимальный,а это расход воды и вся площадь вокруг увлажнителя в воде. з.ы. воду использую дистиллированную.
Достоинства:
Комментарий:
стало свежо в спальне, намного лучше дышать. раньше вечно был открыт балкон, то что жарко от батареи. включила увлажнялку и словила дикий кайф от прохлады) через время дополню отзыв :* пс: немного собирается водичка вокруг него, но это не проблема, у всех увлажнителей так (это для тех кто пишет про минусы) дополняю: увлажнитель включаю каждую ночь и на дневные сны малыша. разница ощущается, кожа и волосы стали лучше выглядеть, так же нет «сухих» в носу
Достоинства:
Комментарий:
Работает увлажнитель воздуха но выключается только если вынуть из разметки ,это не правильно ,покупала в подарок , очень не приятно,когда приходит с проблемами товар ,и ты уже его оплатил , конечно не стали возвращать ,т.к.уже вскрыли и стали пробовать ,а он не выключаться как заявлено ,поэтому ,совет ,выбирайте правильных продавцов.
Достоинства:
Комментарий:
Очень замечательно хорошо работает спасибо вам огромное
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё целое, упаковка не нарушена, 4 литра воды уходит за 2 дня эксплуатации, распыление хорошее, осадка из воды на поверхности где стоит увлажнитель нет, со своей функцией справляется на отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
получила товар хорошо упакованы, всё целое и работает. Это первый увлажнитель так что сравнивать не чем. Работает тихо а вокруг него все мокрое.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление, конечно, вау А дальше. Ну во первых он действительно протекает, но не просто так, а от лёгкого касания верхушки Во вторых, если сильный пар, то внизу на полу скапливается много воды, поэтому надо поднимать или меньше уровень В третьих не самая Удобная система залива воды Но в целом все не так плохо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный увлажнитель без лишних (для меня) наворотов. Встроенные термометр, гигрометр, часы, светильник мне были не нужны. Со своей функцией справляется отлично. Спасибо продавцу за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
увлажнитель супер. воздух сразу ощущается другой. но курьер,это просто хам!!! швырнул заказ и уехал. слава богу не повредил ничего.
Достоинства:
Комментарий:
Работает тихо, посторонних запахов нет, всё устраивает. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
У меня таких 2,один на работе.Ято ещё надо писать).
Достоинства:
Комментарий:
Отличный увлажнитель по соотношению цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
Хороший увлажнитель, с поставленной задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
До этого больше года пользовался другой моделью этого бренда с экранчиком и датчиками влажности и температуры. Скажу что не стоит переплачивать за эти датчики и настройки, потому что они все равно будут работать не корректно, и из всего этого самое важное - интенсивность подачи пара. А именно в этой модели без экранчика ее можно настраивать с минимальным шагом. Прошлая модель тоже хороша, и не отличается ничем от этой кроме как экранчиком и датчиками. И она тоже работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный увлажнитель. Залив не напрягает, влажность держит по всей комнате ок. 20 кв. Так как он стоит в противоположной стороне от гигрометра
Достоинства:
Комментарий:
Большой бак на 5л, почти не шумный, только слышно как водичка капает. Соответствует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий такой же работает уже три года, заказала ещё один для цветов. Нравится, но с аромамаслами лучше не использовать
Достоинства:
Комментарий:
Не совсем удобно набирать воду в бак, она набирается снизу. А в общем работоспособнособный аппарат.
Достоинства:
Комментарий:
Брала другой этой марки. Этим очень довольна. Легко работать. И бесшумный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный увлажнитель, для комнаты в 20 кв.м хватает. На полную мощность лучше не включать, образуется лужа вокруг.
Достоинства:
Комментарий:
Пока что не понятно на сколько увлажняет воздух в комнате, особо изменений не заметила Как и у многих, остаётся сильный конденсат сверху, и ковер уже влажный от этого Работает достаточно бесшумно, иногда слышно как течет вода
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный увлажнитель. Объем достаточный. Работает бесшумно
Достоинства:
Комментарий:
Уже третий покупаю, во всех комнатах зимой воздух супер
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, будем наблюдать дальше . В управлении простейший
Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L
Достоинства:
Комментарий:
Конечно отсутствие верхнего залива значительный минус этой модели. Сильно усложняет эксплуатацию.
Достоинства:
Комментарий:
не хватает поплавка для показания уровня воды в баке. итак дополню... спустя неделю использования воду потребляет как не в себя даже на самой маленькой скорости. спустя какое то время после включения из любого режима работы переходит в максимальный,а это расход воды и вся площадь вокруг увлажнителя в воде. з.ы. воду использую дистиллированную.
Достоинства:
Комментарий:
стало свежо в спальне, намного лучше дышать. раньше вечно был открыт балкон, то что жарко от батареи. включила увлажнялку и словила дикий кайф от прохлады) через время дополню отзыв :* пс: немного собирается водичка вокруг него, но это не проблема, у всех увлажнителей так (это для тех кто пишет про минусы) дополняю: увлажнитель включаю каждую ночь и на дневные сны малыша. разница ощущается, кожа и волосы стали лучше выглядеть, так же нет «сухих» в носу
Достоинства:
Комментарий:
Работает увлажнитель воздуха но выключается только если вынуть из разметки ,это не правильно ,покупала в подарок , очень не приятно,когда приходит с проблемами товар ,и ты уже его оплатил , конечно не стали возвращать ,т.к.уже вскрыли и стали пробовать ,а он не выключаться как заявлено ,поэтому ,совет ,выбирайте правильных продавцов.
Достоинства:
Комментарий:
Очень замечательно хорошо работает спасибо вам огромное
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё целое, упаковка не нарушена, 4 литра воды уходит за 2 дня эксплуатации, распыление хорошее, осадка из воды на поверхности где стоит увлажнитель нет, со своей функцией справляется на отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
получила товар хорошо упакованы, всё целое и работает. Это первый увлажнитель так что сравнивать не чем. Работает тихо а вокруг него все мокрое.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление, конечно, вау А дальше. Ну во первых он действительно протекает, но не просто так, а от лёгкого касания верхушки Во вторых, если сильный пар, то внизу на полу скапливается много воды, поэтому надо поднимать или меньше уровень В третьих не самая Удобная система залива воды Но в целом все не так плохо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный увлажнитель без лишних (для меня) наворотов. Встроенные термометр, гигрометр, часы, светильник мне были не нужны. Со своей функцией справляется отлично. Спасибо продавцу за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
увлажнитель супер. воздух сразу ощущается другой. но курьер,это просто хам!!! швырнул заказ и уехал. слава богу не повредил ничего.
Достоинства:
Комментарий:
Работает тихо, посторонних запахов нет, всё устраивает. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
У меня таких 2,один на работе.Ято ещё надо писать).
Достоинства:
Комментарий:
Отличный увлажнитель по соотношению цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
Хороший увлажнитель, с поставленной задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
До этого больше года пользовался другой моделью этого бренда с экранчиком и датчиками влажности и температуры. Скажу что не стоит переплачивать за эти датчики и настройки, потому что они все равно будут работать не корректно, и из всего этого самое важное - интенсивность подачи пара. А именно в этой модели без экранчика ее можно настраивать с минимальным шагом. Прошлая модель тоже хороша, и не отличается ничем от этой кроме как экранчиком и датчиками. И она тоже работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный увлажнитель. Залив не напрягает, влажность держит по всей комнате ок. 20 кв. Так как он стоит в противоположной стороне от гигрометра
Достоинства:
Комментарий:
Большой бак на 5л, почти не шумный, только слышно как водичка капает. Соответствует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий такой же работает уже три года, заказала ещё один для цветов. Нравится, но с аромамаслами лучше не использовать
Достоинства:
Комментарий:
Не совсем удобно набирать воду в бак, она набирается снизу. А в общем работоспособнособный аппарат.
Достоинства:
Комментарий:
Брала другой этой марки. Этим очень довольна. Легко работать. И бесшумный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный увлажнитель, для комнаты в 20 кв.м хватает. На полную мощность лучше не включать, образуется лужа вокруг.
Достоинства:
Комментарий:
Пока что не понятно на сколько увлажняет воздух в комнате, особо изменений не заметила Как и у многих, остаётся сильный конденсат сверху, и ковер уже влажный от этого Работает достаточно бесшумно, иногда слышно как течет вода
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный увлажнитель. Объем достаточный. Работает бесшумно
Достоинства:
Комментарий:
Уже третий покупаю, во всех комнатах зимой воздух супер
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, будем наблюдать дальше . В управлении простейший