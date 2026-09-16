Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
В наличии
Код товара: 697254
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 110 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL
Ультразвуковой увлажнитель воздуха HAPPY ECOSTAR ESH-HP250/2,6M-BL способен беспрерывно работать без долива воды в резервуар до 8 часов. Модель оснащена удобным механическим управлением. Увлажнитель имеет стильный внешний вид, который прекрасно подойдет для любого помещения.
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Ультразвуковой увлажнитель воздуха HAPPY ECOSTAR ESH-HP250/2,6M-BL способен беспрерывно работать без долива воды в резервуар до 8 часов. Модель оснащена удобным механическим управлением. Увлажнитель имеет стильный внешний вид, который прекрасно подойдет для любого помещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - стоимость товара 1110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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