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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier

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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 1
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 2
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 3
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 4
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 5
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 6
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 7
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 8
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 9
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
10 час.
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 490 руб.  2 490 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 457535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier
1 490 руб. -40%
2 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
белый
Комлектация
увлажнитель, документация, упаковка
Индикация
режима работы
Емкость резервуара для воды
2.5
Расход воды, мл/ч
320
Функция ароматизации
да
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
10 час.
Габаритные размеры
200х200х224 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х25
Вес, кг.
1.4

Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier

Увлажнитель воздуха Deerma Top filling Humidifier DEM - F301 способен хорошо увлажнить помещение – вам достаточно лишь наполнить специальную емкость водой. Представленная сенсорными элементами панель управления обеспечит возможность мгновенной регулировки интенсивности испарения, а также позволит выбрать 1 из 3 режимов подачи пара. Производительности этого домашнего помощника достаточно для обслуживания помещений площадью до 15 кв. м. Основной резервуар Deerma Top filling Humidifier DEM - F301 емкостью 2.5 л станет гарантом продолжительной работы на протяжении 10 часов. Как только придет время наполнить его жидкостью, вас проинформирует соответствующий индикатор. Опция автоматического отключения своевременно приостановит функционирование устройства, тем самым предупредив риск перегрева двигателя.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
белый
Комлектация
увлажнитель, документация, упаковка
Индикация
режима работы
Емкость резервуара для воды
2.5
Расход воды, мл/ч
320
Функция ароматизации
да
Гигростат
нет
Развернуть
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
25
Продолжительность работы
10 час.
Габаритные размеры
200х200х224 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Deerma Top filling Humidifier DEM - F301 способен хорошо увлажнить помещение – вам достаточно лишь наполнить специальную емкость водой. Представленная сенсорными элементами панель управления обеспечит возможность мгновенной регулировки интенсивности испарения, а также позволит выбрать 1 из 3 режимов подачи пара. Производительности этого домашнего помощника достаточно для обслуживания помещений площадью до 15 кв. м. Основной резервуар Deerma Top filling Humidifier DEM - F301 емкостью 2.5 л станет гарантом продолжительной работы на протяжении 10 часов. Как только придет время наполнить его жидкостью, вас проинформирует соответствующий индикатор. Опция автоматического отключения своевременно приостановит функционирование устройства, тем самым предупредив риск перегрева двигателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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