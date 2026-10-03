Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier
Увлажнитель воздуха Deerma Top filling Humidifier DEM - F301 способен хорошо увлажнить помещение – вам достаточно лишь наполнить специальную емкость водой. Представленная сенсорными элементами панель управления обеспечит возможность мгновенной регулировки интенсивности испарения, а также позволит выбрать 1 из 3 режимов подачи пара. Производительности этого домашнего помощника достаточно для обслуживания помещений площадью до 15 кв. м. Основной резервуар Deerma Top filling Humidifier DEM - F301 емкостью 2.5 л станет гарантом продолжительной работы на протяжении 10 часов. Как только придет время наполнить его жидкостью, вас проинформирует соответствующий индикатор. Опция автоматического отключения своевременно приостановит функционирование устройства, тем самым предупредив риск перегрева двигателя.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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