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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203

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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 - фото 1
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 - фото 2
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 - фото 3
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703050
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
29х17х17
Вес, кг.
1.6

Описание товара Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203

Ультразвуковой увлажнитель воздуха NeoClima NHL-203 объем 2.5 л, регулировка интенсивности испарения, LED подсветка, ароматизация 49536 - это бытовой прибор, который предназначен для поддержания нормального уровня влажности в помещение и создает оптимальный микроклимат в квартире или офисе. Увлажнитель оснащен сенсорным управлением, отсеком для аромамасел и имеет 3 режима парообразования. Особенно актуально его использование, когда в квартирах включено отопление, которое сильно сушит воздух. Прибор не займет много места и создаст в доме комфортную среду.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-203




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Ультразвуковой увлажнитель воздуха NeoClima NHL-203 объем 2.5 л, регулировка интенсивности испарения, LED подсветка, ароматизация 49536 - это бытовой прибор, который предназначен для поддержания нормального уровня влажности в помещение и создает оптимальный микроклимат в квартире или офисе. Увлажнитель оснащен сенсорным управлением, отсеком для аромамасел и имеет 3 режима парообразования. Особенно актуально его использование, когда в квартирах включено отопление, которое сильно сушит воздух. Прибор не займет много места и создаст в доме комфортную среду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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