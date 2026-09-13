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Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка

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Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 1
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 2
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 3
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 4
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 5
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 6
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 7
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 8
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 9
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 10
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Symphony X
Альбом (сингл)
Iconoclast
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 1
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 2
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 3
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 4
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 5
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 6
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 7
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 8
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 9
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 10
  • Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361246273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Symphony X
Альбом (сингл)
Iconoclast
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Iconoclast The End Of Innocence, Dehumanized, Bastards Of The Machine, Heretic, Children Of A Faceless God, When All Is Lost, Electric Messiah, Alive), Light Up The Night, The Lords Of Chaos, Reign In Madness
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка

2LP — лимитированный тираж прозрачного фиолетового винила. Iconoclast первоначально выпущенный в 2011 году, является восьмым студийным альбомом Symphony X. Эта метал-группа из Нью-Джерси, основанная в 1994 году, часто сравнивается с такими коллективами, как Dream Theater и Fates Warning. Когда альбом Iconoclast впервые вышел, он дебютировал на 76-м месте в Billboard Top 200 и на 7-м месте в чарте Top Hard Rock. Популярный сайт о металле Blabbermouth заявил: «Symphony X на протяжении всей своей впечатляющей карьеры доказали, что способны создавать только отличные хэви-металические альбомы. «Iconoclast», пожалуй, самое убедительное подтверждение этого утверждения на сегодняшний день».

Отзывы о товаре Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361246273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Symphony X
Альбом (сингл)
Iconoclast
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Iconoclast The End Of Innocence, Dehumanized, Bastards Of The Machine, Heretic, Children Of A Faceless God, When All Is Lost, Electric Messiah, Alive), Light Up The Night, The Lords Of Chaos, Reign In Madness
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
2LP — лимитированный тираж прозрачного фиолетового винила. Iconoclast первоначально выпущенный в 2011 году, является восьмым студийным альбомом Symphony X. Эта метал-группа из Нью-Джерси, основанная в 1994 году, часто сравнивается с такими коллективами, как Dream Theater и Fates Warning. Когда альбом Iconoclast впервые вышел, он дебютировал на 76-м месте в Billboard Top 200 и на 7-м месте в чарте Top Hard Rock. Популярный сайт о металле Blabbermouth заявил: «Symphony X на протяжении всей своей впечатляющей карьеры доказали, что способны создавать только отличные хэви-металические альбомы. «Iconoclast», пожалуй, самое убедительное подтверждение этого утверждения на сегодняшний день».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Symphony X - Iconoclast (coloured) (0727361246273) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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