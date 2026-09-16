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New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка

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New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 1
New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 2
New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 3
New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 4
New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 5
New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
Brotherhood
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 1
  • New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 2
  • New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 3
  • New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 4
  • New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 5
  • New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[5021732836380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
Brotherhood
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Paradise, Weirdo, As It Is When It Was, Broken Promise, Way Of Life, Bizarre Love Triangle, All Day Long, Angel Dust, Every Little Counts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка

Brotherhood — четвёртый студийный альбом британской рок-группы New Order, вышедший в 1986 году. В хит-параде Великобритании пластинка заняла 9-е место и не покидала список 100 наиболее популярных альбомов страны в течение 5 недель. Издание на виниле. Альбом «Brotherhood» включает в себя один из самых популярных хитов группы «Bizarre Love Triangle» и условно разделен на контрастирующие рок- и электронную составляющие.

Отзывы о товаре New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[5021732836380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
Brotherhood
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Paradise, Weirdo, As It Is When It Was, Broken Promise, Way Of Life, Bizarre Love Triangle, All Day Long, Angel Dust, Every Little Counts
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Brotherhood — четвёртый студийный альбом британской рок-группы New Order, вышедший в 1986 году. В хит-параде Великобритании пластинка заняла 9-е место и не покидала список 100 наиболее популярных альбомов страны в течение 5 недель. Издание на виниле. Альбом «Brotherhood» включает в себя один из самых популярных хитов группы «Bizarre Love Triangle» и условно разделен на контрастирующие рок- и электронную составляющие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Order - Brotherhood (5021732836380) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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