Dismember - Massive Killing Capacity (coloured) (4065629668617) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Massive Killing Capacity
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 719349
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629668617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Massive Killing Capacity
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
I Saw Them Die, Massive Killing Capacity, On Frozen Fields, Crime Divine, To The Bone, Wardead, Hallucigenia, Collection By Blood, Casket Garden, Nenia, Life - Another Shape Of Sorrow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dismember - Massive Killing Capacity (coloured) (4065629668617) виниловая пластинка
Переиздание на компакт-диске альбома Massive Killing Capacity — третьего студийного лонгплея шведской дэт-метал-группы Dismember, выпущенного в 1995 году. Желто-оранжевый мраморный винил. Massive Killing Capacity — третий студийный альбом шведской дэт-метал-группы Dismember, выпущенный 4 августа 1995 года на лейбле Nuclear Blast. На композицию из этого альбома — «Casket Garden», был снят клип. Диск был переиздан Regain Records в 2006 году. В 2020 году журнал Revolver назвал Massive Killing Capacity одним из лучших метал-альбомов 1995 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629668617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Massive Killing Capacity
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
I Saw Them Die, Massive Killing Capacity, On Frozen Fields, Crime Divine, To The Bone, Wardead, Hallucigenia, Collection By Blood, Casket Garden, Nenia, Life - Another Shape Of Sorrow
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Переиздание на компакт-диске альбома Massive Killing Capacity — третьего студийного лонгплея шведской дэт-метал-группы Dismember, выпущенного в 1995 году. Желто-оранжевый мраморный винил. Massive Killing Capacity — третий студийный альбом шведской дэт-метал-группы Dismember, выпущенный 4 августа 1995 года на лейбле Nuclear Blast. На композицию из этого альбома — «Casket Garden», был снят клип. Диск был переиздан Regain Records в 2006 году. В 2020 году журнал Revolver назвал Massive Killing Capacity одним из лучших метал-альбомов 1995 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Dismember - Massive Killing Capacity (coloured) (4065629668617) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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