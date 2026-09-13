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Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка

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Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка - фото 1
Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка - фото 2
Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Car Seat Headrest
Альбом (сингл)
The Scholars
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка - фото 1
  • Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка - фото 2
  • Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719337
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Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401213219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Car Seat Headrest
Альбом (сингл)
The Scholars
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
CCF (I'm Gonna Stay With You), Devereaux, Lady Gay Approximately, The Catastrophe (Good Luck With That, Man), Equals, Gethsemane, Reality, Planet Desperation, True/False Lover
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка

Car Seat Headrest анонсирует The Scholars — смелую новую рок-оперу, которая станет не просто новой главой в истории ведущих знаменосцев молодых интернет-рокеров, но и духовным возрождением, а также первым студийным альбомом группы за пять лет. Действие песен альбома The Scholars разворачивается в вымышленном кампусе университета Парнас, где повествуется о студентах и ??сотрудниках, чьи тяготы освещают вольную историю жизни, смерти и возрождения. Вдохновленная апокрифической поэмой «архиепископа Гильермо Гваделупе дель Толедо» и с использованием персонажей, разработанных подругой Толедо карикатуристкой Кейт Вурц первая половина альбома посвящена глубокой тоске и духовному кризису титулованных «ученых». Среди них — измученный и полный сомнений молодой драматург Беолко, до Деверо, человека, родившегося в семье религиозных консерваторов, который отчаянно нуждается в высшем руководстве. Вторая часть представляет собой серию эпических поэм, подробно описывающих столкновение между защитниками классических текстов «и молодым человеком, которому плевать на канон, который, по сути, собирается всё это разрушить», — говорит Толедо. «И так внутри этого кампуса разгорается война». От Шекспира и Моцарта до классической оперы, Толедо опирался на классику при разработке текстов и сюжетной линии The Scholars в то время как музыка тщательно черпается из классических рок-циклов песен на истории, таких как Tommy из The Who и Ziggy Stardust Дэвида Боуи. «Одна из вещей, которая может быть проблемой с рок-операми, это то, что отдельные песни как бы приносятся в жертву течению сюжета», - отмечает Толедо. «Я не хотел жертвовать этим, чтобы сделать очень плавное повествование. И поэтому это своего рода золотая середина, где каждая песня может быть персонажем, и как будто каждый выходит на центральную сцену со своей песней и танцем». Самостоятельно спродюсированный Толедо и записанный, для разнообразия, в основном в аналоговом формате, The Scholars «определенно самый снизу вверх из всех наших проектов», - говорит Айвз, которого Толедо настоятельно попросил взять на себя гитарную работу и саунд-дизайн для альбома. «В последние пару лет я стал гораздо больше думать о более осознанном создании звука, а не просто использовать своё удачное оборудование и надеяться на лучшее. Это было действительно здорово: возможность создавать вещи гораздо точнее, возможность накладывать их слоями более плотно и играть более активную роль в дизайне, влияя на то, как всё это будет звучать, больше, чем на любом предыдущем альбоме».

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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401213219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Car Seat Headrest
Альбом (сингл)
The Scholars
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
CCF (I'm Gonna Stay With You), Devereaux, Lady Gay Approximately, The Catastrophe (Good Luck With That, Man), Equals, Gethsemane, Reality, Planet Desperation, True/False Lover
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Car Seat Headrest анонсирует The Scholars — смелую новую рок-оперу, которая станет не просто новой главой в истории ведущих знаменосцев молодых интернет-рокеров, но и духовным возрождением, а также первым студийным альбомом группы за пять лет. Действие песен альбома The Scholars разворачивается в вымышленном кампусе университета Парнас, где повествуется о студентах и ??сотрудниках, чьи тяготы освещают вольную историю жизни, смерти и возрождения. Вдохновленная апокрифической поэмой «архиепископа Гильермо Гваделупе дель Толедо» и с использованием персонажей, разработанных подругой Толедо карикатуристкой Кейт Вурц первая половина альбома посвящена глубокой тоске и духовному кризису титулованных «ученых». Среди них — измученный и полный сомнений молодой драматург Беолко, до Деверо, человека, родившегося в семье религиозных консерваторов, который отчаянно нуждается в высшем руководстве. Вторая часть представляет собой серию эпических поэм, подробно описывающих столкновение между защитниками классических текстов «и молодым человеком, которому плевать на канон, который, по сути, собирается всё это разрушить», — говорит Толедо. «И так внутри этого кампуса разгорается война». От Шекспира и Моцарта до классической оперы, Толедо опирался на классику при разработке текстов и сюжетной линии The Scholars в то время как музыка тщательно черпается из классических рок-циклов песен на истории, таких как Tommy из The Who и Ziggy Stardust Дэвида Боуи. «Одна из вещей, которая может быть проблемой с рок-операми, это то, что отдельные песни как бы приносятся в жертву течению сюжета», - отмечает Толедо. «Я не хотел жертвовать этим, чтобы сделать очень плавное повествование. И поэтому это своего рода золотая середина, где каждая песня может быть персонажем, и как будто каждый выходит на центральную сцену со своей песней и танцем». Самостоятельно спродюсированный Толедо и записанный, для разнообразия, в основном в аналоговом формате, The Scholars «определенно самый снизу вверх из всех наших проектов», - говорит Айвз, которого Толедо настоятельно попросил взять на себя гитарную работу и саунд-дизайн для альбома. «В последние пару лет я стал гораздо больше думать о более осознанном создании звука, а не просто использовать своё удачное оборудование и надеяться на лучшее. Это было действительно здорово: возможность создавать вещи гораздо точнее, возможность накладывать их слоями более плотно и играть более активную роль в дизайне, влияя на то, как всё это будет звучать, больше, чем на любом предыдущем альбоме».
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