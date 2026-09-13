Описание товара Car Seat Headrest - The Scholars (0191401213219) виниловая пластинка

Car Seat Headrest анонсирует The Scholars — смелую новую рок-оперу, которая станет не просто новой главой в истории ведущих знаменосцев молодых интернет-рокеров, но и духовным возрождением, а также первым студийным альбомом группы за пять лет. Действие песен альбома The Scholars разворачивается в вымышленном кампусе университета Парнас, где повествуется о студентах и ??сотрудниках, чьи тяготы освещают вольную историю жизни, смерти и возрождения. Вдохновленная апокрифической поэмой «архиепископа Гильермо Гваделупе дель Толедо» и с использованием персонажей, разработанных подругой Толедо карикатуристкой Кейт Вурц первая половина альбома посвящена глубокой тоске и духовному кризису титулованных «ученых». Среди них — измученный и полный сомнений молодой драматург Беолко, до Деверо, человека, родившегося в семье религиозных консерваторов, который отчаянно нуждается в высшем руководстве. Вторая часть представляет собой серию эпических поэм, подробно описывающих столкновение между защитниками классических текстов «и молодым человеком, которому плевать на канон, который, по сути, собирается всё это разрушить», — говорит Толедо. «И так внутри этого кампуса разгорается война». От Шекспира и Моцарта до классической оперы, Толедо опирался на классику при разработке текстов и сюжетной линии The Scholars в то время как музыка тщательно черпается из классических рок-циклов песен на истории, таких как Tommy из The Who и Ziggy Stardust Дэвида Боуи. «Одна из вещей, которая может быть проблемой с рок-операми, это то, что отдельные песни как бы приносятся в жертву течению сюжета», - отмечает Толедо. «Я не хотел жертвовать этим, чтобы сделать очень плавное повествование. И поэтому это своего рода золотая середина, где каждая песня может быть персонажем, и как будто каждый выходит на центральную сцену со своей песней и танцем». Самостоятельно спродюсированный Толедо и записанный, для разнообразия, в основном в аналоговом формате, The Scholars «определенно самый снизу вверх из всех наших проектов», - говорит Айвз, которого Толедо настоятельно попросил взять на себя гитарную работу и саунд-дизайн для альбома. «В последние пару лет я стал гораздо больше думать о более осознанном создании звука, а не просто использовать своё удачное оборудование и надеяться на лучшее. Это было действительно здорово: возможность создавать вещи гораздо точнее, возможность накладывать их слоями более плотно и играть более активную роль в дизайне, влияя на то, как всё это будет звучать, больше, чем на любом предыдущем альбоме».