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Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка

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Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 4
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 5
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 6
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 7
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 8
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 9
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 10
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 11
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 12
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 13
Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aesop Rock; Blockhead
Альбом (сингл)
Garbology
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 4
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 5
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 6
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 7
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 8
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 9
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 10
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 11
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 12
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 13
  • Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257033611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aesop Rock; Blockhead
Альбом (сингл)
Garbology
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Only Picture, Jazz Hands, Wolf Piss, Legerdemain, Difficult, All the Smartest People, Oh Fudge, More Cycles, Flamingo Pink, All Day Breakfast, Fizz, That is Not a Wizard, The Sea, Abandoned Malls
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Only Picture, Jazz Hands, Wolf Piss, Legerdemain, Difficult, All the Smartest People, Oh Fudge, More Cycles, Flamingo Pink, All Day Breakfast, Fizz, That is Not a Wizard, The Sea, Abandoned Malls

Отзывы о товаре Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257033611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aesop Rock; Blockhead
Альбом (сингл)
Garbology
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Only Picture, Jazz Hands, Wolf Piss, Legerdemain, Difficult, All the Smartest People, Oh Fudge, More Cycles, Flamingo Pink, All Day Breakfast, Fizz, That is Not a Wizard, The Sea, Abandoned Malls
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Only Picture, Jazz Hands, Wolf Piss, Legerdemain, Difficult, All the Smartest People, Oh Fudge, More Cycles, Flamingo Pink, All Day Breakfast, Fizz, That is Not a Wizard, The Sea, Abandoned Malls
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aesop Rock; Blockhead - Garbology (coloured) (0826257033611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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