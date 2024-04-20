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БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка

1 Отзывы
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БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 3
БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 4
БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 5
БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 6
БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 7
БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
И корабль плывет...
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 3
  • БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 4
  • БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 5
  • БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 6
  • БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 7
  • БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
И корабль плывет...
Жанр
Русский рок
Трек-лист
...И Корабль Плывет, Восток, Сердце, Мой Друг, Счастье, Никто Не Придет, Полковнику Никто Не Пишет, Деньги На Ветер, Медленно Схожу С Ума, Варвара, Серебро, И Корабль Плывет... (Melbourne 1999) Remix – Ernie O, Варвара (Live@Heidelberg Tennis Club, Melbourne 1998) Featuring – DJ Zeel, Медленно Схожу С Ума (Melbourne 1999) Remix – Ernie O, Варвара (Dance Remix By Ernie O, Melbourne 1999) Featuring – DJ Zeel, Remix – Ernie O, Счастье (Melbourne 1999) Remix – Ernie O, Серебро (Acoustic Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка

Настоящий материал (информация), произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем (Би-2), содержащимся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича (Би-2), содержащегося в реестре иностранных агентов. Впервые на виниле - дебютный альбом Би-2 «…И корабль плывёт»! Такой, каким его изначально задумывали. Точнее, таким его 20 лет назад и представить себе не могли! Дело в том, что именно так должен был называться и выглядеть первый альбом, который привезли из Мельбурна в Москву осенью 1999-го. Но под давлением продюсеров Би-2 сменили и название, и обложку, и даже задуманный порядок песен... К 20-летию выхода альбома Би-2 впервые издают «…И корабль плывёт» на виниле! В составе - два двусторонних LP на чёрном 33-оборотном виниле, по 180 граммов каждый. Внутреннюю сторону конверта украшают раритетные фотографии времён нашей жизни в Австралии и первых выступлений в России. Вошедшие в издание треки были специально отремастерены под винил - и расположены именно в том порядке, который изначально задумали! Также в издание вошли записи и ремиксы, сделанные в 98-99 годах - в разгар работы над альбомом! А завершает пластинку то самое акустическое «Серебро»!



Теги товара: Русский рок, Би-2

Отзывы о товаре БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
В целом брать можно, но есть вышеупомянутые недостатки, о которых следует знать.



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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
И корабль плывет...
Жанр
Русский рок
Трек-лист
...И Корабль Плывет, Восток, Сердце, Мой Друг, Счастье, Никто Не Придет, Полковнику Никто Не Пишет, Деньги На Ветер, Медленно Схожу С Ума, Варвара, Серебро, И Корабль Плывет... (Melbourne 1999) Remix – Ernie O, Варвара (Live@Heidelberg Tennis Club, Melbourne 1998) Featuring – DJ Zeel, Медленно Схожу С Ума (Melbourne 1999) Remix – Ernie O, Варвара (Dance Remix By Ernie O, Melbourne 1999) Featuring – DJ Zeel, Remix – Ernie O, Счастье (Melbourne 1999) Remix – Ernie O, Серебро (Acoustic Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
Настоящий материал (информация), произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем (Би-2), содержащимся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича (Би-2), содержащегося в реестре иностранных агентов. Впервые на виниле - дебютный альбом Би-2 «…И корабль плывёт»! Такой, каким его изначально задумывали. Точнее, таким его 20 лет назад и представить себе не могли! Дело в том, что именно так должен был называться и выглядеть первый альбом, который привезли из Мельбурна в Москву осенью 1999-го. Но под давлением продюсеров Би-2 сменили и название, и обложку, и даже задуманный порядок песен... К 20-летию выхода альбома Би-2 впервые издают «…И корабль плывёт» на виниле! В составе - два двусторонних LP на чёрном 33-оборотном виниле, по 180 граммов каждый. Внутреннюю сторону конверта украшают раритетные фотографии времён нашей жизни в Австралии и первых выступлений в России. Вошедшие в издание треки были специально отремастерены под винил - и расположены именно в том порядке, который изначально задумали! Также в издание вошли записи и ремиксы, сделанные в 98-99 годах - в разгар работы над альбомом! А завершает пластинку то самое акустическое «Серебро»!


Теги товара: Русский рок, Би-2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
В целом брать можно, но есть вышеупомянутые недостатки, о которых следует знать.


БИ-2 - И корабль плывет... (4620032913268) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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