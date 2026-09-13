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Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G

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Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G - фото 1
Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G - фото 2
Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G - фото 3
Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G - фото 1
  • Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G - фото 2
  • Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G - фото 3
  • Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718783
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
10500
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х2х1
Вес, г.
150

Описание товара Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G

Термопаста ID-COOLING FROST X25 благодаря теплопроводности на уровне значения 10,5 Вт/мК обеспечивает высокую эффективность рассеивания тепла и охлаждения мощных аппаратных компонентов. Она способна выдерживать температуру нагрева в пределах 180 °C и изготовлена из безопасных материалов, не проводящих электрический ток. Для удобства нанесения и распределения термопаста ID-COOLING FROST X25 поставляется в шприце емкостью 4 г. Также в комплекте предусмотрены салфетка для обеззараживания поверхности и аппликаторы.

Отзывы о товаре Термопаста ID-Cooling FROST X25 4G




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
10500
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста ID-COOLING FROST X25 благодаря теплопроводности на уровне значения 10,5 Вт/мК обеспечивает высокую эффективность рассеивания тепла и охлаждения мощных аппаратных компонентов. Она способна выдерживать температуру нагрева в пределах 180 °C и изготовлена из безопасных материалов, не проводящих электрический ток. Для удобства нанесения и распределения термопаста ID-COOLING FROST X25 поставляется в шприце емкостью 4 г. Также в комплекте предусмотрены салфетка для обеззараживания поверхности и аппликаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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