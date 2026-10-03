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Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g

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Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g - фото 1
Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g - фото 2
Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g - фото 1
  • Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g - фото 2
  • Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
72х40х38
Вес, кг.
17.4

Описание товара Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g

Термопаста ID-COOLING FROST X25 благодаря теплопроводности на уровне значения 10,5 Вт/мК обеспечивает высокую эффективность рассеивания тепла и охлаждения мощных аппаратных компонентов. Она способна выдерживать температуру нагрева в пределах 180 °C и изготовлена из безопасных материалов, не проводящих электрический ток. Для удобства нанесения и распределения термопаста ID-COOLING FROST X25 поставляется в шприце емкостью 4 г. Также в комплекте предусмотрены салфетка для обеззараживания поверхности и аппликаторы.

Отзывы о товаре Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Термопаста
Описание
Термопаста ID-COOLING FROST X25 благодаря теплопроводности на уровне значения 10,5 Вт/мК обеспечивает высокую эффективность рассеивания тепла и охлаждения мощных аппаратных компонентов. Она способна выдерживать температуру нагрева в пределах 180 °C и изготовлена из безопасных материалов, не проводящих электрический ток. Для удобства нанесения и распределения термопаста ID-COOLING FROST X25 поставляется в шприце емкостью 4 г. Также в комплекте предусмотрены салфетка для обеззараживания поверхности и аппликаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 470 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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