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Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1)

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Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 1
Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 2
Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 3
Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 4
Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 5
Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 6
Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 1
  • Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 2
  • Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 3
  • Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 4
  • Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 5
  • Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 6
  • Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674630
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
7х7х6
Вес, г.
100

Описание товара Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1)

Повысьте производительность вашего ПК с термопастой Deepcool Z10! С теплопроводностью 6.5 Вт/мК, она обеспечивает отличный отвод тепла от процессора, поддерживая его работу на пике возможностей. Низкая вязкость позволяет легко заполнить микроцарапины на поверхности, улучшая контакт и теплоотдачу. Безопасный состав без летучих веществ гарантирует долговечность и стабильность. Выберите Deepcool Z10 для надежности и эффективности.

Отзывы о товаре Термопаста Deepcool Z10 (DP-TIM-Z10-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Термопаста
Описание
Повысьте производительность вашего ПК с термопастой Deepcool Z10! С теплопроводностью 6.5 Вт/мК, она обеспечивает отличный отвод тепла от процессора, поддерживая его работу на пике возможностей. Низкая вязкость позволяет легко заполнить микроцарапины на поверхности, улучшая контакт и теплоотдачу. Безопасный состав без летучих веществ гарантирует долговечность и стабильность. Выберите Deepcool Z10 для надежности и эффективности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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