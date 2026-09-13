Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 120x20mm, 0.5mm - 4 Pack TP-3 (ACTPD00055A)
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad — высокопроизводительное решение для отвода тепла и обеспечения оптимальных температурных условий работы процессора. Изделие подходит для неровных поверхностей с микроцарапинами или трещинами. Заполнение пустот. Это обеспечивает плотное прилегание радиатора, что положительно сказывается на эффективности охлаждения. Удобство установки. Термопрокладка выполнена в виде пластины, что позволяет несколько раз вырезать интерфейс необходимого размера. Безопасность использования. Изделие обладает электроизоляцией, не прилипает к поверхности и безопасно в обращении. Возможность наслаивания. Благодаря мягкости и низкому сопротивлению термопрокладки удобно наслаивать, что позволяет гибко адаптироваться к различным требованиям и создавать перемычки различной толщины без ущерба для эффективности теплопередачи. Набор термопрокладок обеспечивает организацию стабильного охлаждения от графического адаптера, накопителя и других компонентов компьютера.
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