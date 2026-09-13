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Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1

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Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 4
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 5
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 6
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 7
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 8
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718718
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, DVI, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х28х26
Вес, кг.
7.42

Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1

Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel H470 — удачное решение для современного компьютера с процессорами на сокете LGA 1200. Благодаря форм-фактору mATX она компактна (22,6 ? 18,5 см) и не занимает много места в корпусе, что удобно для сборки в небольших системниках. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с максимальной частотой 2933 МГц — этого хватит для загрузки ресурсоёмких приложений и многозадачной работы. Один слот PCI-E x16 и два PCI-E x1 расширяют возможности подключения видеокарты, звуковых и сетевых плат на базе интерфейса версии 3.0. Gigabyte — надёжная основа для рабочего или домашнего ПК, сочетающая практичность, компактность и производительный потенциал.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, DVI, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel H470 — удачное решение для современного компьютера с процессорами на сокете LGA 1200. Благодаря форм-фактору mATX она компактна (22,6 ? 18,5 см) и не занимает много места в корпусе, что удобно для сборки в небольших системниках. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с максимальной частотой 2933 МГц — этого хватит для загрузки ресурсоёмких приложений и многозадачной работы. Один слот PCI-E x16 и два PCI-E x1 расширяют возможности подключения видеокарты, звуковых и сетевых плат на базе интерфейса версии 3.0. Gigabyte — надёжная основа для рабочего или домашнего ПК, сочетающая практичность, компактность и производительный потенциал.


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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