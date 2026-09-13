Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 2.1
Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel H470 — удачное решение для современного компьютера с процессорами на сокете LGA 1200. Благодаря форм-фактору mATX она компактна (22,6 ? 18,5 см) и не занимает много места в корпусе, что удобно для сборки в небольших системниках. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с максимальной частотой 2933 МГц — этого хватит для загрузки ресурсоёмких приложений и многозадачной работы. Один слот PCI-E x16 и два PCI-E x1 расширяют возможности подключения видеокарты, звуковых и сетевых плат на базе интерфейса версии 3.0. Gigabyte — надёжная основа для рабочего или домашнего ПК, сочетающая практичность, компактность и производительный потенциал.
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