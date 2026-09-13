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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5

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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718700
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
5 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х37
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5

Материнская плата Gigabyte — мощная основа для современного ПК. Форм-фактор ATX позволит собрать продуманную и функциональную систему, не ограничивая ваши возможности. Благодаря трём слотам M.2 легко организовать быстрые накопители для мгновенного доступа к данным — оценят и геймеры, и создатели контента. Четыре слота для памяти DDR5 с частотой до 7600 МГц и поддержкой объёма до 256 ГБ подойдут даже для требовательных задач: от монтажа видео до многозадачности в рабочих проектах. Чипсет Intel B760 и сокет LGA 1700 обеспечивают совместимость с последними процессорами, а версия PCI Express 5.0 облегчает установку современных графических карт. Стабильное подключение без проводов обеспечит встроенный Wi-Fi — удобно для работы и развлечений. Gigabyte — ваш выбор для универсальной и производительной сборки.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
5 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte — мощная основа для современного ПК. Форм-фактор ATX позволит собрать продуманную и функциональную систему, не ограничивая ваши возможности. Благодаря трём слотам M.2 легко организовать быстрые накопители для мгновенного доступа к данным — оценят и геймеры, и создатели контента. Четыре слота для памяти DDR5 с частотой до 7600 МГц и поддержкой объёма до 256 ГБ подойдут даже для требовательных задач: от монтажа видео до многозадачности в рабочих проектах. Чипсет Intel B760 и сокет LGA 1700 обеспечивают совместимость с последними процессорами, а версия PCI Express 5.0 облегчает установку современных графических карт. Стабильное подключение без проводов обеспечит встроенный Wi-Fi — удобно для работы и развлечений. Gigabyte — ваш выбор для универсальной и производительной сборки.


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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