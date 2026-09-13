Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5
Материнская плата Gigabyte — мощная основа для современного ПК. Форм-фактор ATX позволит собрать продуманную и функциональную систему, не ограничивая ваши возможности. Благодаря трём слотам M.2 легко организовать быстрые накопители для мгновенного доступа к данным — оценят и геймеры, и создатели контента. Четыре слота для памяти DDR5 с частотой до 7600 МГц и поддержкой объёма до 256 ГБ подойдут даже для требовательных задач: от монтажа видео до многозадачности в рабочих проектах. Чипсет Intel B760 и сокет LGA 1700 обеспечивают совместимость с последними процессорами, а версия PCI Express 5.0 облегчает установку современных графических карт. Стабильное подключение без проводов обеспечит встроенный Wi-Fi — удобно для работы и развлечений. Gigabyte — ваш выбор для универсальной и производительной сборки.
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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