Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718554
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Мексика
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
63
Описание товара Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)
Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 470 руб.7868 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS...
-
В наличииЦена 31 750 руб.7938 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 31 890 руб.7973 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/...
-
В наличииЦена 32 270 руб.8068 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
-
В наличииЦена 34 130 руб.8533 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 34 630 руб.8658 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA
-
В наличииЦена 35 580 руб.8895 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
-
В наличииЦена 36 810 руб.9203 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 53 280 руб.13320 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)
-
В наличииЦена 57 510 руб.14378 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 58 360 руб.14590 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Мексика
Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial 2.5" 4000GB BX500 Client (CT4000BX500SSD1)