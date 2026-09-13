Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW)
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG INVADER X WHITE (INVADERXMT-WHCWW)
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Изготовленный из прочной стали, он гарантирует надежность и долговечность. Корпус представлен в элегантном белом цвете и украшен RGB-подсветкой, которая добавит индивидуальности вашему рабочему пространству. Этот Midi-Tower корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным решением для различных конфигураций. С весом 8,95 кг он достаточно устойчив и при этом удобен в использовании и установке компонентов. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в этот корпус, составляет 400 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 175 мм, что позволяет разместить мощные компоненты для вашего ПК. Нижнее расположение блока питания способствует удобной организации кабелей и улучшает вентиляцию внутри корпуса. XPG предлагает семь слотов расширения, поддерживая возможность установки нескольких видеокарт и дополнительных плат. Корпус также оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых накопителей и тремя отсеками для 3,5-дюймовых жестких дисков, обеспечивая вместительность и гибкость в выборе системы хранения данных. Три встроенных 120 мм вентилятора помогают поддерживать эффективное охлаждение, что особенно важно при повышенных нагрузках. Кроме этого, корпус имеет окно на боковой стенке, предоставляющее возможность оценить внутреннее устройство и гордиться внутренней подсветкой и сборкой. Корпус XPG предназначен для энтузиастов и профессионалов, которые ценят качество, стиль и возможность создания мощной системы.
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