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Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040)

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Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 1
Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 2
Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 3
Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 4
Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 5
Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 6
Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 1
  • Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 2
  • Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 3
  • Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 4
  • Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 5
  • Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 6
  • Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718579
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 160 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 503 x 412 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х22
Вес, кг.
8.86

Описание товара Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040)

Корпус Asus Midi-Tower – это стильное и функциональное решение для сборки современного персонального компьютера. Выполненный из высококачественной стали и закаленного стекла, он обладает прочностью и стильным внешним видом, который подчеркнет любой интерьер. Элегантный черный цвет корпуса придает ему классический и универсальный вид. Продуманная конструкция позволяет установить видеокарту длиной до 315 мм, а также процессорный кулер высотой до 160 мм, что обеспечивает гибкость при выборе комплектующих. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает широкие возможности для сборки систем с различной производительностью. Для обеспечения эффективного охлаждения внутри корпуса установлены два 160-мм вентилятора, которые способствуют оптимальной циркуляции воздуха и поддержанию стабильной температуры компонентов. Расположение блока питания в нижней части корпуса позволяет улучшить распределение веса и организовать пространство для кабелей, что повышает общий уровень аккуратности сборки. Вес корпуса составляет 8,61 кг, что обеспечивает его стабильность и устойчивость на рабочем месте. Корпус Asus Midi-Tower сочетает в себе элегантный дизайн, практическую функциональность и надежность, предоставляя пользователям отличные условия для создания мощной и эстетически привлекательной системы.

Отзывы о товаре Корпус Asus PROART PA401 WOOD MESH PWM Black (90DC00M0-B39040)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 160 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 503 x 412 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Asus Midi-Tower – это стильное и функциональное решение для сборки современного персонального компьютера. Выполненный из высококачественной стали и закаленного стекла, он обладает прочностью и стильным внешним видом, который подчеркнет любой интерьер. Элегантный черный цвет корпуса придает ему классический и универсальный вид. Продуманная конструкция позволяет установить видеокарту длиной до 315 мм, а также процессорный кулер высотой до 160 мм, что обеспечивает гибкость при выборе комплектующих. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает широкие возможности для сборки систем с различной производительностью. Для обеспечения эффективного охлаждения внутри корпуса установлены два 160-мм вентилятора, которые способствуют оптимальной циркуляции воздуха и поддержанию стабильной температуры компонентов. Расположение блока питания в нижней части корпуса позволяет улучшить распределение веса и организовать пространство для кабелей, что повышает общий уровень аккуратности сборки. Вес корпуса составляет 8,61 кг, что обеспечивает его стабильность и устойчивость на рабочем месте. Корпус Asus Midi-Tower сочетает в себе элегантный дизайн, практическую функциональность и надежность, предоставляя пользователям отличные условия для создания мощной и эстетически привлекательной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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