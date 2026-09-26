Корпус Fractal Design PoP Mini Air RGB Black TG черный FD-C-POR1M-06
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 606098
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 393 x 432 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
365
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм, 5 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini Tower
Форм-фактор
mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х48х29
Вес, кг.
7.24
Описание товара Корпус Fractal Design PoP Mini Air RGB Black TG черный FD-C-POR1M-06
Испытайте сочетание стиля и функциональности с Pop Series. Pop Mini Air сочетает в себе точность проектирования и динамичный дизайн, а также экономит место на рабочем столе благодаря меньшей занимаемой площади.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 393 x 432 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
365
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм, 5 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini Tower
Форм-фактор
mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Испытайте сочетание стиля и функциональности с Pop Series. Pop Mini Air сочетает в себе точность проектирования и динамичный дизайн, а также экономит место на рабочем столе благодаря меньшей занимаемой площади.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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