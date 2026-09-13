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Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Xigmatek Lamiya EN40016

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Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 1
Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 2
Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 3
Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 4
Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 5
Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 1
  • Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 2
  • Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 3
  • Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 4
  • Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 5
  • Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718514
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Характеристики

Бренд
XIGMATEK
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 465 x 415 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х50х27
Вес, кг.
6.8

Описание товара Корпус Xigmatek Lamiya EN40016

Корпус Xigmatek Lamiya EN40016

Отзывы о товаре Корпус Xigmatek Lamiya EN40016




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Характеристики
Бренд
XIGMATEK
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 465 x 415 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Xigmatek Lamiya EN40016
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Xigmatek Lamiya EN40016 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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