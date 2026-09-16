Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Скажем Мы Друг Другу Браво
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 718306
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Загружаем...
4 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107930510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Скажем Мы Друг Другу Браво
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Юрий Гагарин, Скорый Поезд, Добрый Вечер, Москва!, Просто так, Сны, Сторона Б: Король Оранжевое Лето, Звёздный Шейк, Мне Грустно И Легко, Чёрный Кот, На Танцплощадке
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка
Никогда не издававшийся альбом записанный в 1989 году с Евгением Осиным в составе группы Браво, доступен на виниле. Альбом записан в студии Московского дворца молодёжи в 1989 году. Спасибо Игорю Замараеву и Андрею Синяеву за то,что они сохранили оригинальную аналоговую запись. Евгений Хавтан
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107930510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Скажем Мы Друг Другу Браво
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Юрий Гагарин, Скорый Поезд, Добрый Вечер, Москва!, Просто так, Сны, Сторона Б: Король Оранжевое Лето, Звёздный Шейк, Мне Грустно И Легко, Чёрный Кот, На Танцплощадке
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Никогда не издававшийся альбом записанный в 1989 году с Евгением Осиным в составе группы Браво, доступен на виниле. Альбом записан в студии Московского дворца молодёжи в 1989 году. Спасибо Игорю Замараеву и Андрею Синяеву за то,что они сохранили оригинальную аналоговую запись. Евгений Хавтан
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - по цене 4160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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