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Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка

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Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 1
Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 2
Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 3
Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 4
Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Скажем Мы Друг Другу Браво
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 1
  • Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 2
  • Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 3
  • Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 4
  • Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107930510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Скажем Мы Друг Другу Браво
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Юрий Гагарин, Скорый Поезд, Добрый Вечер, Москва!, Просто так, Сны, Сторона Б: Король Оранжевое Лето, Звёздный Шейк, Мне Грустно И Легко, Чёрный Кот, На Танцплощадке
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка

Никогда не издававшийся альбом записанный в 1989 году с Евгением Осиным в составе группы Браво, доступен на виниле. Альбом записан в студии Московского дворца молодёжи в 1989 году. Спасибо Игорю Замараеву и Андрею Синяеву за то,что они сохранили оригинальную аналоговую запись. Евгений Хавтан

Отзывы о товаре Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107930510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Скажем Мы Друг Другу Браво
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Юрий Гагарин, Скорый Поезд, Добрый Вечер, Москва!, Просто так, Сны, Сторона Б: Король Оранжевое Лето, Звёздный Шейк, Мне Грустно И Легко, Чёрный Кот, На Танцплощадке
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Никогда не издававшийся альбом записанный в 1989 году с Евгением Осиным в составе группы Браво, доступен на виниле. Альбом записан в студии Московского дворца молодёжи в 1989 году. Спасибо Игорю Замараеву и Андрею Синяеву за то,что они сохранили оригинальную аналоговую запись. Евгений Хавтан
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Браво - Скажем Мы Друг Другу Браво (4620107930510) виниловая пластинка - по цене 4160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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