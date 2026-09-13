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Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка

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Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка - фото 1
Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка - фото 2
Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Service
Альбом (сингл)
Ye Si Ca
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка - фото 1
  • Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка - фото 2
  • Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718285
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Service
Альбом (сингл)
Ye Si Ca
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
L. A. Goodbye, Broken Hearts, Angelica & Ramone, Friday Night, I Know, Ye Si Ca, King & Queen, Crossing A River, Don't Go Away, Stay Here The Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка

"Ye Si Ca" - второй студийный альбом шведской поп-группы Secret Service, выпущенный в 1981 году. Альбом был записан на студии OAL Studio в Соллентуне (пригороде Стокгольма) и спродюсирован самой группой. Песни "Ye-Si-Ca" и "L.A. Goodbye" были выпущены как синглы. Ремастированное переиздание 2025 года на черном виниле.

Отзывы о товаре Secret Service - Ye Si Ca (4409514302765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Service
Альбом (сингл)
Ye Si Ca
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
L. A. Goodbye, Broken Hearts, Angelica & Ramone, Friday Night, I Know, Ye Si Ca, King & Queen, Crossing A River, Don't Go Away, Stay Here The Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Ye Si Ca" - второй студийный альбом шведской поп-группы Secret Service, выпущенный в 1981 году. Альбом был записан на студии OAL Studio в Соллентуне (пригороде Стокгольма) и спродюсирован самой группой. Песни "Ye-Si-Ca" и "L.A. Goodbye" были выпущены как синглы. Ремастированное переиздание 2025 года на черном виниле.
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