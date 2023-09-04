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Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка - фото 2
Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS VOL. 1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка - фото 2
  • Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185056
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STEWART, ROD
filter_none Товар входит в коллекцию STEWART, ROD

Коллекция STEWART, ROD


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497859214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS VOL. 1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка

Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка

04.09.2023
Елена

Достоинства:
Очень удачный сборник замечательного английского автора и исполнителя Rod Stewart . Выполнен на необычном белом виниле . Красивая обложка . Звук в норме .

Недостатки:
Пластинка вложена в бумажный конверт без антистатической серединки .

Комментарий:
Родился 10 января 1945 г. и в свои 78 продолжает музыкальную деятельность . " Род Стюарт обладает редким даром замечать мельчайшие детали, а главное — голосом, благодаря которому эти детали тут же обретают вечную жизнь… Если и существовал в истории рок-н-ролла автор, который заслуживал бы звания Народного артиста, то имя этому автору — Род Стюарт" - написал журнал Rolling Stones . Мой любимый исполнитель . Мои положительные рекомендации .
02.05.2022
Елена

Достоинства:
В списке из 100 величайших певцов Род Стюарт занимает 33-е место . Этот альбом Лучших Хитов выпущен компанией Warner Records Inc 12 октября 1979 г. На этот раз подборка полностью совпадает с моими приоритетами в его творчестве . А знаменитая Sailing - выше всяких похвал .

Недостатки:
Нет внутреннего антистатического пакета . Вкладка черно-белая , немного блекловата .

Комментарий:
Изготовлен на оригинальной белой массе в Евросоюзе .



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497859214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS VOL. 1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.09.2023
Елена

Достоинства:
Очень удачный сборник замечательного английского автора и исполнителя Rod Stewart . Выполнен на необычном белом виниле . Красивая обложка . Звук в норме .

Недостатки:
Пластинка вложена в бумажный конверт без антистатической серединки .

Комментарий:
Родился 10 января 1945 г. и в свои 78 продолжает музыкальную деятельность . " Род Стюарт обладает редким даром замечать мельчайшие детали, а главное — голосом, благодаря которому эти детали тут же обретают вечную жизнь… Если и существовал в истории рок-н-ролла автор, который заслуживал бы звания Народного артиста, то имя этому автору — Род Стюарт" - написал журнал Rolling Stones . Мой любимый исполнитель . Мои положительные рекомендации .
02.05.2022
Елена

Достоинства:
В списке из 100 величайших певцов Род Стюарт занимает 33-е место . Этот альбом Лучших Хитов выпущен компанией Warner Records Inc 12 октября 1979 г. На этот раз подборка полностью совпадает с моими приоритетами в его творчестве . А знаменитая Sailing - выше всяких похвал .

Недостатки:
Нет внутреннего антистатического пакета . Вкладка черно-белая , немного блекловата .

Комментарий:
Изготовлен на оригинальной белой массе в Евросоюзе .


Купить Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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