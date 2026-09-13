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Pupo - Piu' Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pupo - Piu' Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка

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Pupo - Piu&#039; Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка - фото 1
Pupo - Piu&#039; Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка - фото 2
Pupo - Piu&#039; Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка - фото 3
Pupo - Piu&#039; Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Pupo
Альбом (сингл)
Piu' Di Prima
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pupo - Piu&#039; Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка - фото 1
  • Pupo - Piu&#039; Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка - фото 2
  • Pupo - Piu&#039; Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка - фото 3
  • Pupo - Piu&#039; Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718273
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302451]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Pupo
Альбом (сингл)
Piu' Di Prima
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Firenze S.M. Novella, Bravo, Innamorata, Un Nuovo Giorno, Piccola Tu, Su Di Noi, Cosa Farai, Pi? Di Prima, S.Francisco, Lucia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pupo - Piu' Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка

Э?нцо Гина?цци (итал. Enzo Ghinazzi), более известный под псевдонимом Пу?по — итальянский певец и композитор. В 1980 году он занял 3-е место на фестивале Сан-Ремо с песней «Над нами» («Su di noi»), которая становится одной из его самых известных. В сентябре 1981 Пупо выигрывает приз «Золотая гондола» на фестивале в Венеции, его выступление с песней «Только благодаря тебе» («Lo devo solo a te») было показано также советским телевидением, что сразу привело к популярности певца в СССР. Альбом «Lo devo Solo A Te» был издан в СССР фирмой «Мелодия». В 1983 году исполняет на фестивале Сан-Ремо песню «Голубые небеса» («Cieli azzurri»), в 1984 году — «Большая любовь» («Un amore grande», написанной Умберто Тоцци и Джанкарло Бигацци (4-е место, песня включена в передачу ТВ СССР о фестивале, затем несколько раз повторена по многочисленным просьбам зрителей). Другой его большой успех — «Флоренция Санта Мария Новелла» («Firenze Santa Maria Novella»), в которой он поёт о своей любви к тосканской столице. Пупо автор не только своих песен, он также пишет песни для других исполнителей, таких как «Sar? perch? ti amo», хит группы «Ricchi e Poveri». Многие песни Пупо были переведены на немецкий, французский, английский, испанский языки.

Отзывы о товаре Pupo - Piu' Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302451]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Pupo
Альбом (сингл)
Piu' Di Prima
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Firenze S.M. Novella, Bravo, Innamorata, Un Nuovo Giorno, Piccola Tu, Su Di Noi, Cosa Farai, Pi? Di Prima, S.Francisco, Lucia
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Э?нцо Гина?цци (итал. Enzo Ghinazzi), более известный под псевдонимом Пу?по — итальянский певец и композитор. В 1980 году он занял 3-е место на фестивале Сан-Ремо с песней «Над нами» («Su di noi»), которая становится одной из его самых известных. В сентябре 1981 Пупо выигрывает приз «Золотая гондола» на фестивале в Венеции, его выступление с песней «Только благодаря тебе» («Lo devo solo a te») было показано также советским телевидением, что сразу привело к популярности певца в СССР. Альбом «Lo devo Solo A Te» был издан в СССР фирмой «Мелодия». В 1983 году исполняет на фестивале Сан-Ремо песню «Голубые небеса» («Cieli azzurri»), в 1984 году — «Большая любовь» («Un amore grande», написанной Умберто Тоцци и Джанкарло Бигацци (4-е место, песня включена в передачу ТВ СССР о фестивале, затем несколько раз повторена по многочисленным просьбам зрителей). Другой его большой успех — «Флоренция Санта Мария Новелла» («Firenze Santa Maria Novella»), в которой он поёт о своей любви к тосканской столице. Пупо автор не только своих песен, он также пишет песни для других исполнителей, таких как «Sar? perch? ti amo», хит группы «Ricchi e Poveri». Многие песни Пупо были переведены на немецкий, французский, английский, испанский языки.
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