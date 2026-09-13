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Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка

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Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 1
Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 2
Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 3
Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 4
Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Wolf
Альбом (сингл)
Clearing
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718128
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029089912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Wolf
Альбом (сингл)
Clearing
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Thorns, Bloom Baby Bloom, Just Two Girls, Leaning Against The Wall, Passenger Seat, Play It Out, Bread Butter Tea Sugar, Safe In The World, Midnight Song, White Horses, The Sofa
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thorns, Bloom Baby Bloom, Just Two Girls, Leaning Against The Wall, Passenger Seat, Play It Out, Bread Butter Tea Sugar, Safe In The World, Midnight Song, White Horses, The Sofa

Отзывы о товаре Alice Wolf - Clearing (0198029089912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029089912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Wolf
Альбом (сингл)
Clearing
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Thorns, Bloom Baby Bloom, Just Two Girls, Leaning Against The Wall, Passenger Seat, Play It Out, Bread Butter Tea Sugar, Safe In The World, Midnight Song, White Horses, The Sofa
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thorns, Bloom Baby Bloom, Just Two Girls, Leaning Against The Wall, Passenger Seat, Play It Out, Bread Butter Tea Sugar, Safe In The World, Midnight Song, White Horses, The Sofa
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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