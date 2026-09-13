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Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка

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Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 1
Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 2
Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 3
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Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 5
Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 6
Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 7
Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 8
Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 9
Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 10
Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rae Addison
Альбом (сингл)
Addison
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 1
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 2
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 3
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 4
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 5
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 6
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 7
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 8
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 9
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 10
  • Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718121
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029059311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rae Addison
Альбом (сингл)
Addison
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
New York, Diet Pepsi, Money Is Everything, Aquamarine, Lost & Found, High Fashion, Summer Forever, In The Rain, Fame Is A Gun, Times Like These, Life's No Fun Through Clear Waters, Headphones On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New York, Diet Pepsi, Money Is Everything, Aquamarine, Lost & Found, High Fashion, Summer Forever, In The Rain, Fame Is A Gun, Times Like These, Life's No Fun Through Clear Waters, Headphones On

Отзывы о товаре Rae Addison - Addison (0198029059311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029059311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rae Addison
Альбом (сингл)
Addison
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
New York, Diet Pepsi, Money Is Everything, Aquamarine, Lost & Found, High Fashion, Summer Forever, In The Rain, Fame Is A Gun, Times Like These, Life's No Fun Through Clear Waters, Headphones On
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New York, Diet Pepsi, Money Is Everything, Aquamarine, Lost & Found, High Fashion, Summer Forever, In The Rain, Fame Is A Gun, Times Like These, Life's No Fun Through Clear Waters, Headphones On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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